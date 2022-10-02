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  • Jeden nástroj, dokonalá úprava
  • Jeden nástroj, dokonalá úprava
  • Jeden nástroj, dokonalá úprava
  • Jeden nástroj, dokonalá úprava
  • Jeden nástroj, dokonalá úprava
  • Jeden nástroj, dokonalá úprava
  • Jeden nástroj, dokonalá úprava
  • Jeden nástroj, dokonalá úprava
  • Jeden nástroj, dokonalá úprava
  • Jeden nástroj, dokonalá úprava
  • Jeden nástroj, dokonalá úprava
  • Jeden nástroj, dokonalá úprava
  • Jeden nástroj, dokonalá úprava
  • Jeden nástroj, dokonalá úprava
  • Jeden nástroj, dokonalá úprava
  • Jeden nástroj, dokonalá úprava
  • Jeden nástroj, dokonalá úprava
  • Jeden nástroj, dokonalá úprava

Multifunkčný zastrihávačRad 3000

MG3940/15

4.6
| (590) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
Jeden nástroj, dokonalá úprava
Navrhnuté pre všestrannosť a efektívnosť. Zastrihávač so 8 nadstavcami, samoostriacimi oceľovými čepeľami na zaistenie dlhotrvajúcej presnosti a zaoblenými špičkami na jemnejšie zastrihávanie vám poskytuje všestrannosť na efektívne zvládnutie všetkých vašich potrieb v oblasti starostlivosti o zovňajšok.
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Predĺžená záruka až 5 rokov

Na tvár, vlasy a telo

Jeden nástroj, dokonalá úprava

  • Jeden nástroj, dokonalá úprava

  • 8v1: tvár, hlava a telo

  • Samoostriace oceľové čepele

  • Nastaviteľný hrebeňový nadstavec (3 – 7 mm)

Zastrihávač 8v1

Zastrihávač 8v1

Náš zastrihávač je vybavený 8 nástrojmi, vďaka ktorým môžete zastrihávať a tvarovať chĺpky na tvári, strihať vlasy a upravovať telo, čím pohodlne pokryjete všetky svoje potreby v oblasti úprav.

Vaša ideálna brada s ľahkosťou a presnosťou

Vaša ideálna brada s ľahkosťou a presnosťou

Čepele zastrihávača a hrebeňové nadstavce na bradu vytvárajú čisté, rovné línie na ľahkú úpravu vášho ideálneho vzhľadu.

Strihajte si chĺpky podľa svojich predstáv

Strihajte si chĺpky podľa svojich predstáv

Pripojte hrebeňový nadstavec na strihanie vlasov a vyberte si z rôznych nastavení dĺžky, aby ste si mohli ľahko udržiavať účes doma.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.6

z 5

590

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

02/10/2022

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Philips

Male lahke, predtym som mal zo serie 5000 vydrzal dva roky, skoncila zaruka pokazil sa. Tento mam kratko ale sa mi zda byt sikovnejsi na pouzitie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 3000 MG3720/15 7 v 1, tvár a vlasy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 3000 MG3720/15 7 v 1, tvár a vlasy

16/06/2020

Slovensko

Slovensko

Holenie brady

Som veľmi spokojný a využívam pristroj veľmi často

Výhody

Malé rozmery a viacero nádstavcov

Nevýhody

Žiadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 3000 MG3720/15 7 v 1, tvár a vlasy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 3000 MG3720/15 7 v 1, tvár a vlasy

18/09/2025

Česká republika

Česká republika

výborný kompromis mezi kvalitou a cenou

All-in-One Trimmer 3000 Series Zastřihovač 9 v 1 je dobrým kompromisem mezi kvalitou a cenou. Je možné kombinovat příslušenství od starších modelů s tímto produktem a zároveň tento zastřihovač má mnoho nástavců pro styling i intimní partie. Nevýhodu spatřuji v jeho čištění, protože se nesmí celý ponořit pod tekoucí vodu. Na tuto skutečnost upozorňuje samolepka nacházející se na tělu holícího strojku. Jen těžko je přehlédnutelná. K nabíjení zastřihovače je použit kabel s koncovkou USB B, což umožňuje nabíjení takřka všude. Dle mých zkušeností je zastřihovač velmi rychlý, tichý, precizní a pokožka zůstává nepodrážděná. Velikost a váha přímo vybízí k sbalení do sáčku, který je součástí balení a k jeho použití na cestách.

Výhody

lehký, nabíjecí kabel s koncovkou USB B, rychlý, preciznost střihu, nedráždí pokožku, velká variabilita velikosti střihu

Nevýhody

plastový, samotný strojek se nedá čistit tekoucí vodou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkční zastřihovač MG3946/15 Řada 3000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkční zastřihovač MG3946/15 Řada 3000

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