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  • Dokonalý štýl a presnosť
  • Dokonalý štýl a presnosť
  • Dokonalý štýl a presnosť
  • Dokonalý štýl a presnosť
  • Dokonalý štýl a presnosť
  • Dokonalý štýl a presnosť
  • Dokonalý štýl a presnosť
  • Dokonalý štýl a presnosť
  • Dokonalý štýl a presnosť
  • Dokonalý štýl a presnosť
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  • Dokonalý štýl a presnosť
  • Dokonalý štýl a presnosť
  • Dokonalý štýl a presnosť
  • Dokonalý štýl a presnosť
  • Dokonalý štýl a presnosť
  • Dokonalý štýl a presnosť
  • Dokonalý štýl a presnosť
  • Dokonalý štýl a presnosť
  • Dokonalý štýl a presnosť

Tento produkt už nie je dostupný

Multigroom series 700018 v 1, tvár, vlasy a chĺpky na tele

MG7785/20

4.7
| (370) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Dokonalý štýl a presnosť
Starajte sa o svoj štýl s našim presným a univerzálnym zastrihávačom. 18 kvalitných nástrojov vám umožní vytvoriť si svoj vlastný štýl, od hlavy až k päte. Užite si maximálnu presnosť s britmi DualCut a prémiovou kovovou rukoväťou s gumovými úchytmi.
Zobraziť všetky výhody

Prémiový zastrihávač 18 v 1 pre maximálnu univerzálnosť

Dokonalý štýl a presnosť

  • 18 nástrojov

  • Technológia DualCut

  • 5-hodinová prevádzková doba

  • Vodotesný

Zastrihávajte a upravujte si svoju tvár, vlasy a telo pomocou 18 rôznych nástrojov

Zastrihávajte a upravujte si svoju tvár, vlasy a telo pomocou 18 rôznych nástrojov

S týmto multifunkčným zastrihávačom si môžete pohodlne zastrihávať a upravovať fúzy, vlasy aj telo.

Maximálna presnosť s 2x viac čepieľkami

Maximálna presnosť s 2x viac čepieľkami

Tento všestranný zastrihávač obsahuje pokrokovú technológiu DualCut pre maximálnu presnosť. Obsahuje dvojité čepele, ktoré zostávajú rovnako ostré, ako v prvý deň používania 1.

Samoostriace čepele pre hladký výsledok

Samoostriace čepele pre hladký výsledok

Kovový zastrihávač s technológiou DualCut bez hrebeňa slúži na dosiahnutie čistých, ostrých línií okolo okrajov fúzov, vlasov a na krku alebo na zastrihávanie chĺpkov na tele na minimálnu dĺžku.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

370

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

13/12/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Starostlivosť o celé telo bez škrabancov 100%

Strojček striha 100% ,rýchlo sa nabíja ,odporúčam 100%

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000

20/08/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Vybavi ochlpenie celého tela

Spoľahlivý a vyborná funkčnosť , presne čo som očakával

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9552/15 Séria 9000

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9552/15 Séria 9000

10/12/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Philips 5000

👌👌👌👌👌👌👌👌👌 stále super ako predchádzajúce modely

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000

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