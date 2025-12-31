Tento produkt už nie je dostupný
12 nástrojov
Technológia DualCut
Prevádzková doba až 80 minút
Vodeodolný
Obsahuje dvojité čepele, ktoré zostávajú rovnako ostré, ako v prvý deň používania.
Všestranný zastrihávač Philips Multigroom má 12 nadstavcov na úpravu celého tela.
Dosiahnite čisté rovné línie a rovnomerné zastrihnutie aj tých najhustejších chĺpkov vďaka presným oceľovým čepeliam zastrihávača na telo a bradu. Tieto nehrdzavejúce čepele sa navyše samé ostria, aby vydržali dlhšie funkčné.
4.6
z 5
645
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
PeterPi
31/12/2025
Slovensko
Overený kupujúci
skvelá mašinka
Doteraz som mal strojček v rovnakej značke, ale už doslúžil. S novým modelom som spokojný nad očakávania. Je ľahký, kompaktný a jednoduchý v čistení, rýchlo sa nabije. Zatiaľ spoko....
Táto recenzia bola vytvorená pre All-in-One Trimmer 5000 Series MG5921/15 Zastrihávač 10 v 1
Táto recenzia bola vytvorená pre All-in-One Trimmer 5000 Series MG5921/15 Zastrihávač 10 v 1
PETSR
08/07/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Skvěle funkční
Překvapila mne jednoduchost a rychlost, se kterou pracuje
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkční zastřihovač MG5921/15 Řada 5000
Date of Use 2026-06-10
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkční zastřihovač MG5921/15 Řada 5000
Date of Use 2026-06-10
Marek S.
01/07/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Spokojený
Výrobek splnil moje očekávání na 100%,jsem spokojený
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkční zastřihovač MG5941/15 Řada 5000
Date of Use 2026-06-01
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkční zastřihovač MG5941/15 Řada 5000
Date of Use 2026-06-01