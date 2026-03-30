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  • Dokonalý styling pre tvár, vlasy aj telo
  • Dokonalý styling pre tvár, vlasy aj telo
  • Dokonalý styling pre tvár, vlasy aj telo
  • Dokonalý styling pre tvár, vlasy aj telo
  • Dokonalý styling pre tvár, vlasy aj telo
  • Dokonalý styling pre tvár, vlasy aj telo
  • Dokonalý styling pre tvár, vlasy aj telo
  • Dokonalý styling pre tvár, vlasy aj telo
  • Dokonalý styling pre tvár, vlasy aj telo
  • Dokonalý styling pre tvár, vlasy aj telo
  • Dokonalý styling pre tvár, vlasy aj telo
  • Dokonalý styling pre tvár, vlasy aj telo
  • Dokonalý styling pre tvár, vlasy aj telo
  • Dokonalý styling pre tvár, vlasy aj telo
  • Dokonalý styling pre tvár, vlasy aj telo
  • Dokonalý styling pre tvár, vlasy aj telo
  • Dokonalý styling pre tvár, vlasy aj telo
  • Dokonalý styling pre tvár, vlasy aj telo
  • Dokonalý styling pre tvár, vlasy aj telo
  • Dokonalý styling pre tvár, vlasy aj telo
  • Dokonalý styling pre tvár, vlasy aj telo
  • Dokonalý styling pre tvár, vlasy aj telo
  • Dokonalý styling pre tvár, vlasy aj telo
  • Dokonalý styling pre tvár, vlasy aj telo

Tento produkt už nie je dostupný

Multigroom series 900013 v 1, tvár, vlasy a chĺpky na tele

MG9720/90

4.6
| (69) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt
Dokonalý styling pre tvár, vlasy aj telo
Zdokonaľte svoj štýl pomocou zastrihávacej súpravy Prestige Edition, ktorá je kombináciou nášho zastrihávača Multigroom s 13 kvalitnými nástrojmi vrátane samoostriacich kovových čepieľok a nástroja OneBlade Face+Body na presné zastrihávanie, vytváranie línií a holenie akejkoľvek dĺžky vlasov pre dokonalý styling
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Prestige edition: prémiová zastrihávacia súprava 13 v 1

Dokonalý styling pre tvár, vlasy aj telo

  • 13 nástrojov

  • Samoostriace kovové čepele

  • Prevádzková doba až 180 minút

  • Možnosť používania pri sprchovaní

Temperované oceľové čepele, ktoré sa nelámu, neotupujú ani nehrdzavejú

Temperované oceľové čepele, ktoré sa nelámu, neotupujú ani nehrdzavejú

Samoostriace oceľové čepele zastrihávača na tvár a telo sú spevnené železom a temperovaním, aby sa dosiahla ich maximálna pevnosť. Výsledkom sú čepele, ktoré zostávajú stále rovnako ostré ako v 1. deň používania. Nehrdzavejú a nie je potrebné ich mazať.

Jedinečná technológia OneBlade

Jedinečná technológia OneBlade

Philips OneBlade je učený na úpravu brady a fúzov a starostlivosť o telo. Môžete s ním zastrihávať, vytvárať línie a holiť chĺpky každej dĺžky. Prináša jednoduché a pohodlné holenie vďaka kĺzavej povrchovej úprave a zaobleným hrotom. A vďaka strihaciemu nožu, ktorý urobí 200 pohybov za sekundu, je účinný aj pri dlhších chĺpkoch.

13 dielov na zastrihávanie brady, fúzov a vlasov

13 dielov na zastrihávanie brady, fúzov a vlasov

Všestranný zastrihávač Philips Multigroom má 13 nadstavcov na úpravu celého tela.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

69

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

2

30/03/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Velmi presny

Velka spokojnost :) odporucam///////////////////////

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9535/15 Rad 9000

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9535/15 Rad 9000

20/03/2026

Slovensko

Slovensko

Zamestnanec spoločnosti Philips

Overený kupujúci

Skvele funkcie

[Employee of philipsglobal] Kvalita, jednodichost pouzivania, spolahlivost,cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9558/15 Rad 9000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9558/15 Rad 9000

14/01/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Zastrihavac

Vyborny produkt, odporucam . Je tichy, lahky a presny.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre All-in-One Trimmer MG9530/15 Séria 9000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre All-in-One Trimmer MG9530/15 Séria 9000

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Každá čepeľ má životnosť až 4 mesiace – na dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.