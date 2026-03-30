Tento produkt už nie je dostupný
13 nástrojov
Samoostriace kovové čepele
Prevádzková doba až 180 minút
Možnosť používania pri sprchovaní
Samoostriace oceľové čepele zastrihávača na tvár a telo sú spevnené železom a temperovaním, aby sa dosiahla ich maximálna pevnosť. Výsledkom sú čepele, ktoré zostávajú stále rovnako ostré ako v 1. deň používania. Nehrdzavejú a nie je potrebné ich mazať.
Philips OneBlade je učený na úpravu brady a fúzov a starostlivosť o telo. Môžete s ním zastrihávať, vytvárať línie a holiť chĺpky každej dĺžky. Prináša jednoduché a pohodlné holenie vďaka kĺzavej povrchovej úprave a zaobleným hrotom. A vďaka strihaciemu nožu, ktorý urobí 200 pohybov za sekundu, je účinný aj pri dlhších chĺpkoch.
Všestranný zastrihávač Philips Multigroom má 13 nadstavcov na úpravu celého tela.
4.6
z 5
69
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Reno7
30/03/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Velmi presny
Velka spokojnost :) odporucam///////////////////////
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9535/15 Rad 9000
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9535/15 Rad 9000
Bendzo
20/03/2026
Slovensko
Zamestnanec spoločnosti Philips
Overený kupujúci
Skvele funkcie
[Employee of philipsglobal] Kvalita, jednodichost pouzivania, spolahlivost,cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9558/15 Rad 9000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9558/15 Rad 9000
Mago dado
14/01/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Zastrihavac
Vyborny produkt, odporucam . Je tichy, lahky a presny.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre All-in-One Trimmer MG9530/15 Séria 9000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre All-in-One Trimmer MG9530/15 Séria 9000
Každá čepeľ má životnosť až 4 mesiace – na dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.