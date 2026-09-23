VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Záber jedného produktu
  • Záber jedného produktu

OneBladeHrebeňový nadstavec na bradu, 1 mm

CP0362

Hrebeňový nadstavec na strihanie brady pre OneBlade

Tento hrebeňový nadstavec je určený pre OneBlade a umožňuje zastrihávať a upravovať bradu podľa vašich predstáv. Zaručená presnosť pre vzhľad, aký si želáte.

Zobraziť všetky výhody
Kompatibilné produkty
OneBlade

OneBlade
Predná časť

QP1424/20

OneBlade 360

OneBlade 360
Na tvár

QP2724/23

OneBlade 360

OneBlade 360
Face + Body

QP2834/23

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Séria 9000

MG9530/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Séria 9000

MG9540/15

OneBlade First Shave + extra čepeľ

OneBlade First Shave + extra čepeľ
Na tvár

QP1324/30

Multifunkčný zastrihávač

Multifunkčný zastrihávač
Séria 9000

MG9552/15

Multifunkčný zastrihávač

Multifunkčný zastrihávač
Séria 9000

MG9555/15

OneBlade First Shave

OneBlade First Shave
Na tvár

QP1324/20

OneBlade

OneBlade
Na tvár

QP2724/20

Overte si kompatibilitu nižšie

Hrebeňový nadstavec na strihanie brady pre OneBlade

  • Sivá

  • Dĺžka chĺpkov: 1 mm

Jednoducho obnovte svoj výrobok pomocou originálnych dielov Philips

Výrobok občas potrebuje úpravu vzhľadu, avšak jeho obnova nebola nikdy taká jednoduchá, ako je to so spotrebiteľskými náhradnými dielmi Philips. To všetko spolu s garantovanou kvalitou značky Philips.

Technické špecifikácie

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky