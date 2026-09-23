CP0362
Hrebeňový nadstavec na strihanie brady pre OneBlade
Tento hrebeňový nadstavec je určený pre OneBlade a umožňuje zastrihávať a upravovať bradu podľa vašich predstáv. Zaručená presnosť pre vzhľad, aký si želáte.
QP1424/20
QP2724/23
QP2834/23
MG9530/15
MG9540/15
QP1324/30
MG9552/15
MG9555/15
QP1324/20
QP2724/20
Sivá
Dĺžka chĺpkov: 1 mm
Výrobok občas potrebuje úpravu vzhľadu, avšak jeho obnova nebola nikdy taká jednoduchá, ako je to so spotrebiteľskými náhradnými dielmi Philips. To všetko spolu s garantovanou kvalitou značky Philips.