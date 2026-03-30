Dokonale presná úprava od hlavy až po päty
20 v 1: tvár, hlava a telo
Hrebeň na presné zastrihávanie
Jedinečná technológia OneBlade
Patentovaný hrebeňový nadstavec na zastrihávanie ponúka 11 nastavení dĺžky v rozsahu 1 – 3 mm, takže môžete dosiahnuť rovnomerné zastrihnutie v presne požadovanej dĺžke.
Rýchlo kmitajúci strihač (6000-krát za minútu) sa popasuje aj s tými najdlhšími chĺpkami a povrchová vrstva a zaoblené hroty chránia pokožku, takže si môžete pohodlne vytvarovať a oholiť bradu. Dodajte svojej brade presný tvar a ohoľte si líca, bradu aj krk.
Čepele zastrihávača z nehrdzavejúcej ocele zostávajú ostré ako prvý deň a zaisťujú dlhotrvajúci výkon. Nie je potrebný žiadny olej.
4.7
z 5
302
Recenzie
91%
Odporúča tento produkt
Reno7
30/03/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Velmi presny
Velka spokojnost :) odporucam///////////////////////
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9535/15 Rad 9000
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9535/15 Rad 9000
Bendzo
20/03/2026
Slovensko
Zamestnanec spoločnosti Philips
Overený kupujúci
Skvele funkcie
[Employee of philipsglobal] Kvalita, jednodichost pouzivania, spolahlivost,cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9558/15 Rad 9000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9558/15 Rad 9000
Mago dado
14/01/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Zastrihavac
Vyborny produkt, odporucam . Je tichy, lahky a presny.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre All-in-One Trimmer MG9530/15 Séria 9000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre All-in-One Trimmer MG9530/15 Séria 9000
Pri zastrihávaní chĺpkov na tvári 2 až 3-krát týždenne, každé zastrihávanie v priemere 11,5 minúty
V porovnaní s univerzálnym zastrihávačom Philips bez 41 mm strihacieho prvku