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Všetky rady

        Multifunkčný zastrihávačSéria 9000

        MG9555/15

        4.7
        | (302) Recenzie | 91% Odporúča tento produkt
        Dokonale presná úprava od hlavy až po päty
        Vytvorte si svoj osobný štýl s touto dokonalou súpravou na starostlivosť o tvár, hlavu a telo. Kombinácia nášho najmodernejšieho zastrihávača z nehrdzavejúcej ocele a čepele OneBlade ponúka maximálne presné zastrihávanie a úpravu pre štýl, ktorý požadujete.
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        Presné zastrihávanie, ostré línie a pohodlné holenie

        Dokonale presná úprava od hlavy až po päty

        • Dokonale presná úprava od hlavy až po päty

        • 20 v 1: tvár, hlava a telo

        • Hrebeň na presné zastrihávanie

        • Jedinečná technológia OneBlade

        Rovnomerné zastrihávanie jedným ťahom

        Rovnomerné zastrihávanie jedným ťahom

        Patentovaný hrebeňový nadstavec na zastrihávanie ponúka 11 nastavení dĺžky v rozsahu 1 – 3 mm, takže môžete dosiahnuť rovnomerné zastrihnutie v presne požadovanej dĺžke.

        Čepeľ OneBlade pre čisté línie a ostré okraje

        Rýchlo kmitajúci strihač (6000-krát za minútu) sa popasuje aj s tými najdlhšími chĺpkami a povrchová vrstva a zaoblené hroty chránia pokožku, takže si môžete pohodlne vytvarovať a oholiť bradu. Dodajte svojej brade presný tvar a ohoľte si líca, bradu aj krk.

        Dlhotrvajúci výkon s presnými výsledkami

        Dlhotrvajúci výkon s presnými výsledkami

        Čepele zastrihávača z nehrdzavejúcej ocele zostávajú ostré ako prvý deň a zaisťujú dlhotrvajúci výkon. Nie je potrebný žiadny olej.

        Technické špecifikácie

        Získajte podporu pre tento produkt

        Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

        Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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        Náhradné diely a príslušenstvo

        Hodnotenie

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        4.7

        z 5

        302

        Recenzie

        91%

        Odporúča tento produkt

        30/03/2026

        Slovensko

        Slovensko

        Overený kupujúci

        Velmi presny

        Velka spokojnost :) odporucam///////////////////////

        Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9535/15 Rad 9000

        Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9535/15 Rad 9000

        20/03/2026

        Slovensko

        Slovensko

        Zamestnanec spoločnosti Philips

        Overený kupujúci

        Skvele funkcie

        [Employee of philipsglobal] Kvalita, jednodichost pouzivania, spolahlivost,cena

        Áno, odporúčam tento produkt

        Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9558/15 Rad 9000

        Áno, odporúčam tento produkt

        Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9558/15 Rad 9000

        14/01/2026

        Slovensko

        Slovensko

        Overený kupujúci

        Zastrihavac

        Vyborny produkt, odporucam . Je tichy, lahky a presny.

        Áno, odporúčam tento produkt

        Táto recenzia bola vytvorená pre All-in-One Trimmer MG9530/15 Séria 9000

        Áno, odporúčam tento produkt

        Táto recenzia bola vytvorená pre All-in-One Trimmer MG9530/15 Séria 9000

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        Vylúčenie zodpovednosti

        1. Pri zastrihávaní chĺpkov na tvári 2 až 3-krát týždenne, každé zastrihávanie v priemere 11,5 minúty

        2. V porovnaní s univerzálnym zastrihávačom Philips bez 41 mm strihacieho prvku