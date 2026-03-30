Predĺžená záruka až 5 rokov
Dokonalá súprava na úpravu zovňajšku
17v1: tvár, hlava a telo
Prémiový hrebeň na presné zastrihávanie
Jedinečná technológia OneBlade
Náš zastrihávač je vybavený 17 nástrojmi, vďaka ktorým môžete zastrihávať a tvarovať chĺpky na tvári, strihať vlasy a upravovať telo, čím pohodlne pokryjete všetky potreby starostlivosti o zovňajšok.
Náš prémiový hrebeň na presné zastrihávanie s 11 nastaveniami dĺžky v 0,2 mm krokoch od 1 do 3 mm poskytuje maximálnu presnosť pri zastrihávaní presne na požadovanú dĺžku pre váš dokonalý vzhľad.
Rýchlo kmitajúci strihač (6 000-krát za minútu) zastrihávača sa popasuje aj s tými najdlhšími chĺpkami a povrchová vrstva a zaoblené hroty chránia pokožku, takže si môžete pohodlne vytvarovať a oholiť bradu. Dodajte svojej brade presný tvar a ohoľte si líca, bradu aj krk.
4.7
z 5
302
Recenzie
91%
Odporúča tento produkt
Reno7
30/03/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Velmi presny
Velka spokojnost :) odporucam///////////////////////
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9535/15 Rad 9000
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9535/15 Rad 9000
Bendzo
20/03/2026
Slovensko
Zamestnanec spoločnosti Philips
Overený kupujúci
Skvele funkcie
[Employee of philipsglobal] Kvalita, jednodichost pouzivania, spolahlivost,cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9558/15 Rad 9000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9558/15 Rad 9000
Mago dado
14/01/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Zastrihavac
Vyborny produkt, odporucam . Je tichy, lahky a presny.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre All-in-One Trimmer MG9530/15 Séria 9000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre All-in-One Trimmer MG9530/15 Séria 9000
Možnosť rýchleho nabíjania poskytuje dostatok energie na jedno zastrihávanie
Pri zastrihávaní chĺpkov na tvári 2- až 3-krát týždenne, každé zastrihávanie v priemere 11,5 minúty
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