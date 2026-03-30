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Všetky rady

  • Dokonale presná úprava od hlavy až po päty
  • Dokonale presná úprava od hlavy až po päty
  • Dokonale presná úprava od hlavy až po päty
  • Dokonale presná úprava od hlavy až po päty
  • Dokonale presná úprava od hlavy až po päty
  • Dokonale presná úprava od hlavy až po päty
  • Dokonale presná úprava od hlavy až po päty
  • Dokonale presná úprava od hlavy až po päty
  • Dokonale presná úprava od hlavy až po päty
  • Dokonale presná úprava od hlavy až po päty
  • Dokonale presná úprava od hlavy až po päty
  • Dokonale presná úprava od hlavy až po päty
  • Dokonale presná úprava od hlavy až po päty
  • Dokonale presná úprava od hlavy až po päty
  • Dokonale presná úprava od hlavy až po päty
  • Dokonale presná úprava od hlavy až po päty
  • Dokonale presná úprava od hlavy až po päty
  • Dokonale presná úprava od hlavy až po päty
  • Dokonale presná úprava od hlavy až po päty
  • Dokonale presná úprava od hlavy až po päty
  • Dokonale presná úprava od hlavy až po päty
  • Dokonale presná úprava od hlavy až po päty
  • Dokonale presná úprava od hlavy až po päty
  • Dokonale presná úprava od hlavy až po päty

Multifunkčný zastrihávačRad 9000

MG9535/15

4.7
| (302) Recenzie | 91% Odporúča tento produkt
Dokonale presná úprava od hlavy až po päty
Vytvorte si svoj osobný štýl s touto dokonalou súpravou na starostlivosť o tvár, hlavu a telo. Kombinácia nášho najmodernejšieho zastrihávača z nehrdzavejúcej ocele a čepele OneBlade ponúka maximálne presné zastrihávanie a úpravu pre štýl, ktorý požadujete.
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Predĺžená záruka až 5 rokov

Presné zastrihávanie, ostré línie a pohodlné holenie

Dokonale presná úprava od hlavy až po päty

  • Dokonalá súprava na úpravu zovňajšku

  • 17v1: tvár, hlava a telo

  • Prémiový hrebeň na presné zastrihávanie

  • Jedinečná technológia OneBlade

17 nástrojov na všetky potreby starostlivosti o zovňajšok

17 nástrojov na všetky potreby starostlivosti o zovňajšok

Náš zastrihávač je vybavený 17 nástrojmi, vďaka ktorým môžete zastrihávať a tvarovať chĺpky na tvári, strihať vlasy a upravovať telo, čím pohodlne pokryjete všetky potreby starostlivosti o zovňajšok.

Rovnomerné zastrihávanie v presnej dĺžke pre váš dokonalý vzhľad

Rovnomerné zastrihávanie v presnej dĺžke pre váš dokonalý vzhľad

Náš prémiový hrebeň na presné zastrihávanie s 11 nastaveniami dĺžky v 0,2 mm krokoch od 1 do 3 mm poskytuje maximálnu presnosť pri zastrihávaní presne na požadovanú dĺžku pre váš dokonalý vzhľad.

Presné línie a ostré hrany vďaka technológii OneBlade

Presné línie a ostré hrany vďaka technológii OneBlade

Rýchlo kmitajúci strihač (6 000-krát za minútu) zastrihávača sa popasuje aj s tými najdlhšími chĺpkami a povrchová vrstva a zaoblené hroty chránia pokožku, takže si môžete pohodlne vytvarovať a oholiť bradu. Dodajte svojej brade presný tvar a ohoľte si líca, bradu aj krk.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

302

Recenzie

91%

Odporúča tento produkt

30/03/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Velmi presny

Velka spokojnost :) odporucam///////////////////////

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9535/15 Rad 9000

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9535/15 Rad 9000

20/03/2026

Slovensko

Slovensko

Zamestnanec spoločnosti Philips

Overený kupujúci

Skvele funkcie

[Employee of philipsglobal] Kvalita, jednodichost pouzivania, spolahlivost,cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9558/15 Rad 9000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9558/15 Rad 9000

14/01/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Zastrihavac

Vyborny produkt, odporucam . Je tichy, lahky a presny.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre All-in-One Trimmer MG9530/15 Séria 9000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre All-in-One Trimmer MG9530/15 Séria 9000

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Možnosť rýchleho nabíjania poskytuje dostatok energie na jedno zastrihávanie

  2. Pri zastrihávaní chĺpkov na tvári 2- až 3-krát týždenne, každé zastrihávanie v priemere 11,5 minúty

  3. Pri registrácii na stránke Philips.com do 90 dní od zakúpenia