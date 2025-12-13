14 v 1: tvár, hlava a telo
Hrebeň na presné zastrihávanie
Samoostriace oceľové čepele
Technológia BeardSense
Patentovaný hrebeňový nadstavec na zastrihávanie ponúka 11 nastavení dĺžky v rozsahu 1 – 3 mm, takže môžete dosiahnuť rovnomerné zastrihnutie v presne požadovanej dĺžke.
Čepele z nehrdzavejúcej ocele zostávajú ostré ako prvý deň a zaisťujú dlhotrvajúci výkon. Nie je potrebný žiadny olej.
Zastrihávač sníma hustotu brady 125x za sekundu a zvyšuje výkon presne vtedy, keď ho potrebujete. Vďaka tomu si poradí aj s hustými, prerastenými alebo dlhšími bradami.
4.7
z 5
371
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Sokol 13
13/12/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Starostlivosť o celé telo bez škrabancov 100%
Strojček striha 100% ,rýchlo sa nabíja ,odporúčam 100%
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000
Ivannemo
20/08/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Vybavi ochlpenie celého tela
Spoľahlivý a vyborná funkčnosť , presne čo som očakával
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9552/15 Séria 9000
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9552/15 Séria 9000
Lobotomi
10/12/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Philips 5000
👌👌👌👌👌👌👌👌👌 stále super ako predchádzajúce modely
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000
Pri zastrihávaní chĺpkov na tvári 2 až 3-krát týždenne, každé zastrihávanie v priemere 11,5 minúty