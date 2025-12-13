Predĺžená záruka až 5 rokov
Jeden nástroj, dokonalá presnosť
15v1: tvár, hlava a telo
Prémiový hrebeň na presné zastrihávanie
Jedinečná technológia OneBlade
Náš zastrihávač je vybavený 15 nástrojmi, vďaka ktorým môžete zastrihávať a tvarovať chĺpky na tvári, strihať vlasy a upravovať telo, čím pohodlne pokryjete všetky potreby starostlivosti o zovňajšok.
Náš prémiový hrebeň na presné zastrihávanie s 11 nastaveniami dĺžky v 0,2 mm krokoch od 1 do 3 mm poskytuje maximálnu presnosť pri zastrihávaní presne na požadovanú dĺžku pre váš dokonalý vzhľad.
Samoostriace oceľové čepele poskytujú zvýšenú pevnosť na maximálnu presnosť pri zastrihávaní, pričom zostávajú ostré ako v prvý deň používania a nevyžadujú žiadne mazanie.
4.6
z 5
1800
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Sokol 13
13/12/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Starostlivosť o celé telo bez škrabancov 100%
Strojček striha 100% ,rýchlo sa nabíja ,odporúčam 100%
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000
Ivannemo
20/08/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Vybavi ochlpenie celého tela
Spoľahlivý a vyborná funkčnosť , presne čo som očakával
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9552/15 Séria 9000
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9552/15 Séria 9000
Lobotomi
10/12/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Philips 5000
👌👌👌👌👌👌👌👌👌 stále super ako predchádzajúce modely
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000
Pri zastrihávaní chĺpkov na tvári 2 až 3-krát týždenne, každé zastrihávanie v priemere 11,5 minúty
Možnosť rýchleho nabíjania poskytuje dostatok energie na jedno zastrihávanie
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