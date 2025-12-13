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Všetky rady

  • Jeden nástroj, dokonalá presnosť
  • Jeden nástroj, dokonalá presnosť
  • Jeden nástroj, dokonalá presnosť
  • Jeden nástroj, dokonalá presnosť
  • Jeden nástroj, dokonalá presnosť
  • Jeden nástroj, dokonalá presnosť
  • Jeden nástroj, dokonalá presnosť
  • Jeden nástroj, dokonalá presnosť
  • Jeden nástroj, dokonalá presnosť
  • Jeden nástroj, dokonalá presnosť
  • Jeden nástroj, dokonalá presnosť
  • Jeden nástroj, dokonalá presnosť
  • Jeden nástroj, dokonalá presnosť
  • Jeden nástroj, dokonalá presnosť
  • Jeden nástroj, dokonalá presnosť
  • Jeden nástroj, dokonalá presnosť
  • Jeden nástroj, dokonalá presnosť
  • Jeden nástroj, dokonalá presnosť
  • Jeden nástroj, dokonalá presnosť
  • Jeden nástroj, dokonalá presnosť
  • Jeden nástroj, dokonalá presnosť
  • Jeden nástroj, dokonalá presnosť

Multifunkčný zastrihávačRad 7000

MG7935/15

4.6
| (1800) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt
Jeden nástroj, dokonalá presnosť
Náš multifunkčný zastrihávač ponúka potrebnú všestrannosť a presnosť vďaka 15 kvalitným nástrojom určenými na tvár, hlavu a telo. Samoostriace čepele zostávajú ostré ako v 1. deň a prémiový hrebeň na presné zastrihávanie vám pomôže dosiahnuť požadovaný vzhľad a štýl.
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Predĺžená záruka až 5 rokov

Na tvár, vlasy a telo

Jeden nástroj, dokonalá presnosť

  • Jeden nástroj, dokonalá presnosť

  • 15v1: tvár, hlava a telo

  • Prémiový hrebeň na presné zastrihávanie

  • Jedinečná technológia OneBlade

15 nástrojov na všetky potreby starostlivosti o zovňajšok

15 nástrojov na všetky potreby starostlivosti o zovňajšok

Náš zastrihávač je vybavený 15 nástrojmi, vďaka ktorým môžete zastrihávať a tvarovať chĺpky na tvári, strihať vlasy a upravovať telo, čím pohodlne pokryjete všetky potreby starostlivosti o zovňajšok.

Rovnomerné zastrihávanie v presnej dĺžke pre váš dokonalý vzhľad

Rovnomerné zastrihávanie v presnej dĺžke pre váš dokonalý vzhľad

Náš prémiový hrebeň na presné zastrihávanie s 11 nastaveniami dĺžky v 0,2 mm krokoch od 1 do 3 mm poskytuje maximálnu presnosť pri zastrihávaní presne na požadovanú dĺžku pre váš dokonalý vzhľad.

Maximálna presnosť s dlhotrvajúcim výkonom

Maximálna presnosť s dlhotrvajúcim výkonom

Samoostriace oceľové čepele poskytujú zvýšenú pevnosť na maximálnu presnosť pri zastrihávaní, pričom zostávajú ostré ako v prvý deň používania a nevyžadujú žiadne mazanie.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.6

z 5

1800

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

13/12/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Starostlivosť o celé telo bez škrabancov 100%

Strojček striha 100% ,rýchlo sa nabíja ,odporúčam 100%

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000

20/08/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Vybavi ochlpenie celého tela

Spoľahlivý a vyborná funkčnosť , presne čo som očakával

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9552/15 Séria 9000

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9552/15 Séria 9000

10/12/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Philips 5000

👌👌👌👌👌👌👌👌👌 stále super ako predchádzajúce modely

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri zastrihávaní chĺpkov na tvári 2 až 3-krát týždenne, každé zastrihávanie v priemere 11,5 minúty

  2. Možnosť rýchleho nabíjania poskytuje dostatok energie na jedno zastrihávanie

  3. Pri registrácii na stránke Philips.com do 90 dní od zakúpenia