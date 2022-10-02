Predĺžená záruka až 5 rokov
Jeden nástroj, dokonalá úprava
9v1: tvár, hlava a telo
Samoostriace oceľové čepele
Hrebeňový nadstavec na intímne oblasti
Nastaviteľný hrebeňový nadstavec (3 – 7 mm)
Náš zastrihávač je vybavený 9 nástrojmi, vďaka ktorým môžete zastrihávať a tvarovať chĺpky na tvári, strihať vlasy a upravovať telo, čím pohodlne pokryjete všetky svoje potreby v oblasti úprav.
Čepele zastrihávača a hrebeňové nadstavce na bradu vytvárajú čisté, rovné línie na ľahkú úpravu vášho ideálneho vzhľadu.
Pripojte hrebeňový nadstavec na strihanie vlasov a vyberte si z rôznych nastavení dĺžky, aby ste si mohli ľahko udržiavať účes doma.
4.6
z 5
590
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
Petolovic
02/10/2022
Slovensko
Overený kupujúci
Philips
Male lahke, predtym som mal zo serie 5000 vydrzal dva roky, skoncila zaruka pokazil sa. Tento mam kratko ale sa mi zda byt sikovnejsi na pouzitie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 3000 MG3720/15 7 v 1, tvár a vlasy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 3000 MG3720/15 7 v 1, tvár a vlasy
Znalec1
16/06/2020
Slovensko
Holenie brady
Som veľmi spokojný a využívam pristroj veľmi často
Výhody
Malé rozmery a viacero nádstavcov
Nevýhody
Žiadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 3000 MG3720/15 7 v 1, tvár a vlasy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 3000 MG3720/15 7 v 1, tvár a vlasy
Supracz
18/09/2025
Česká republika
Súčasť akcie
výborný kompromis mezi kvalitou a cenou
All-in-One Trimmer 3000 Series Zastřihovač 9 v 1 je dobrým kompromisem mezi kvalitou a cenou. Je možné kombinovat příslušenství od starších modelů s tímto produktem a zároveň tento zastřihovač má mnoho nástavců pro styling i intimní partie. Nevýhodu spatřuji v jeho čištění, protože se nesmí celý ponořit pod tekoucí vodu. Na tuto skutečnost upozorňuje samolepka nacházející se na tělu holícího strojku. Jen těžko je přehlédnutelná. K nabíjení zastřihovače je použit kabel s koncovkou USB B, což umožňuje nabíjení takřka všude. Dle mých zkušeností je zastřihovač velmi rychlý, tichý, precizní a pokožka zůstává nepodrážděná. Velikost a váha přímo vybízí k sbalení do sáčku, který je součástí balení a k jeho použití na cestách.
Výhody
lehký, nabíjecí kabel s koncovkou USB B, rychlý, preciznost střihu, nedráždí pokožku, velká variabilita velikosti střihu
Nevýhody
plastový, samotný strojek se nedá čistit tekoucí vodou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkční zastřihovač MG3946/15 Řada 3000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkční zastřihovač MG3946/15 Řada 3000
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