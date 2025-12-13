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  • Dokonalé tvarovanie a presnosť
  • Dokonalé tvarovanie a presnosť
  • Dokonalé tvarovanie a presnosť
  • Dokonalé tvarovanie a presnosť
  • Dokonalé tvarovanie a presnosť
  • Dokonalé tvarovanie a presnosť
  • Dokonalé tvarovanie a presnosť
  • Dokonalé tvarovanie a presnosť
  • Dokonalé tvarovanie a presnosť
  • Dokonalé tvarovanie a presnosť
  • Dokonalé tvarovanie a presnosť
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  • Dokonalé tvarovanie a presnosť
  • Dokonalé tvarovanie a presnosť
  • Dokonalé tvarovanie a presnosť
  • Dokonalé tvarovanie a presnosť
  • Dokonalé tvarovanie a presnosť
  • Dokonalé tvarovanie a presnosť
  • Dokonalé tvarovanie a presnosť
  • Dokonalé tvarovanie a presnosť
  • Dokonalé tvarovanie a presnosť
  • Dokonalé tvarovanie a presnosť

Tento produkt už nie je dostupný

Multigroom series 700014 v 1, tvár, vlasy a chĺpky na tele

MG7720/15

4.6
| (1800) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Dokonalé tvarovanie a presnosť
Zdokonaľte svoj osobný štýl vďaka nášmu najpresnejšiemu a najvšestrannejšiemu zastrihávaču. 14 prvotriednych nástrojov vám umožní vytvoriť si jedinečný štýl – od hlavy až po päty. Vychutnajte si maximálnu presnosť čepelí DualCut a zlepšené ovládanie vďaka protišmykovej gumenej rukoväti.
Zobraziť všetky výhody

Prvotriedny zastrihávač typu 14 v 1 na maximálnu všestrannosť

Dokonalé tvarovanie a presnosť

  • 14 nástrojov

  • Technológia DualCut

  • Prevádzková doba až 120 minút

  • Možnosť používania pri sprchovaní

Maximálna presnosť s 2x viac čepieľkami

Maximálna presnosť s 2x viac čepieľkami

Tento všestranný zastrihávač obsahuje pokrokovú technológiu DualCut pre maximálnu presnosť. Obsahuje dvojité čepele, ktoré zostávajú rovnako ostré, ako v prvý deň používania 1.

14 dielov na zastrihávanie brady, fúzov a vlasov

14 dielov na zastrihávanie brady, fúzov a vlasov

Všestranný zastrihávač Philips Multigroom 7000 má 14 nadstavcov na úpravu celého tela.

Samoostriace čepele pre hladký výsledok

Samoostriace čepele pre hladký výsledok

Dosiahnite čisté rovné línie a rovnomerné zastrihnutie aj tých najhustejších chĺpkov vďaka presným oceľovým čepeliam zastrihávača na telo a bradu. Tieto nehrdzavejúce čepele sa navyše samé ostria, aby vydržali dlhšie funkčné.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image AWARD-612372

Hodnotenie

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4.6

z 5

1800

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

13/12/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Starostlivosť o celé telo bez škrabancov 100%

Strojček striha 100% ,rýchlo sa nabíja ,odporúčam 100%

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000

20/08/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Vybavi ochlpenie celého tela

Spoľahlivý a vyborná funkčnosť , presne čo som očakával

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9552/15 Séria 9000

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9552/15 Séria 9000

10/12/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Philips 5000

👌👌👌👌👌👌👌👌👌 stále super ako predchádzajúce modely

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000

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