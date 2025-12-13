Tento produkt už nie je dostupný
14 nástrojov
Technológia DualCut
Prevádzková doba až 120 minút
Možnosť používania pri sprchovaní
Tento všestranný zastrihávač obsahuje pokrokovú technológiu DualCut pre maximálnu presnosť. Obsahuje dvojité čepele, ktoré zostávajú rovnako ostré, ako v prvý deň používania 1.
Všestranný zastrihávač Philips Multigroom 7000 má 14 nadstavcov na úpravu celého tela.
Dosiahnite čisté rovné línie a rovnomerné zastrihnutie aj tých najhustejších chĺpkov vďaka presným oceľovým čepeliam zastrihávača na telo a bradu. Tieto nehrdzavejúce čepele sa navyše samé ostria, aby vydržali dlhšie funkčné.
Ocenenia
4.6
z 5
1800
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Sokol 13
13/12/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Starostlivosť o celé telo bez škrabancov 100%
Strojček striha 100% ,rýchlo sa nabíja ,odporúčam 100%
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000
Ivannemo
20/08/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Vybavi ochlpenie celého tela
Spoľahlivý a vyborná funkčnosť , presne čo som očakával
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9552/15 Séria 9000
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9552/15 Séria 9000
Lobotomi
10/12/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Philips 5000
👌👌👌👌👌👌👌👌👌 stále super ako predchádzajúce modely
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000