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Multifunkčný zastrihávač Séria 7000

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Multifunkčný zastrihávačSéria 7000

MG7940/15

Multifunkčný zastrihávač Séria 7000

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  • Ako udržiavať, čistiť a nabíjať zastrihávač. Zastrihávač Philips All in One série MG5000, MG7000, MG9000
    Ako udržiavať, čistiť a nabíjať zastrihávač. Zastrihávač Philips All in One série MG5000, MG7000, MG9000
  • Ako zastrihávať a upravovať chĺpky na tvári. Zastrihávač Philips All in One série MG5000, MG7000, MG9000 s OneBlade
    Ako zastrihávať a upravovať chĺpky na tvári. Zastrihávač Philips All in One série MG5000, MG7000, MG9000 s OneBlade
  • Ako zastrihávať a upravovať chĺpky na tvári. Zastrihávač Philips All in One série MG5000, MG7000, MG9000
    Ako zastrihávať a upravovať chĺpky na tvári. Zastrihávač Philips All in One série MG5000, MG7000, MG9000
  • Ako si upraviť telo. Zastrihávač Philips All in One série MG5000, MG7000, MG9000
    Ako si upraviť telo. Zastrihávač Philips All in One série MG5000, MG7000, MG9000
  • Ako si zastrihnúť vlasy. Zastrihávač Philips All in One série MG5000, MG7000, MG9000
    Ako si zastrihnúť vlasy. Zastrihávač Philips All in One série MG5000, MG7000, MG9000

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Návody a dokumentácia

Návod na použitie

  • PDF súbor, 6.3 MB
  • 12 December 2025

Vyhlásenie o zhode v EÚ

  • PDF súbor, 651.2 kB
  • 17 December 2024

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