60 jednoduchých uzamykacích nastavení dĺžky: 0,5 až 42 mm

Pomocou ovládacích tlačidiel presne vyberte a uzamknite dĺžku, akú chcete, pričom máte na výber viac ako 60 nastavení dĺžky. Použite hrebeňový nadstavec na zastrihávanie s presným zvyšovaním po 0,2 mm od 1 do 7 mm a so zvyšovaním o 1 mm od 7 do 42 mm. Môžete ho použiť aj bez hrebeňového nadstavca a strihať na dĺžku 0,5 mm.