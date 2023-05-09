Samoostriace kovové čepele
60 nastavení dĺžky
120 min bezšnúrového použitia/1 h nabíjania
Až 5-ročná záruka
Pomocou ovládacích tlačidiel zvoľte a uzamknite presnú požadovanú dĺžku spomedzi viac než 60 nastavení dĺžky. Použite hrebeňový nadstavec na zastrihávanie v rozsahu 1 až 7 mm s prírastkami presne po 0,2 mm a v rozsahu 7 až 42 mm s prírastkami po 1 mm. Zariadenie možno použiť aj bez hrebeňa a strihať na dĺžku 0,5 mm.
Samoostriace oceľové čepele sú navrhnuté tak, aby vydržali neuveriteľne dlho. Aj po 5 rokoch tak zastrihávajú s rovnakou presnosťou ako v 1. deň použitia.
Rovnomerné zastrihávanie vlasov na mieru. Snímač PowerAdapt automaticky nastaví motor tak, aby zodpovedal vašej jedinečnej hustote vlasov, a zabezpečí presne ten správny strihací výkon pri akejkoľvek dĺžke.
4.5
z 5
279
Recenzie
89%
Odporúča tento produkt
Herďo
09/05/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Philips
Šikovný stroj. Rýchlo a dobre sa s ním strihá. Batéria dlho vydrží.
Výhody
Kvalita, rýchlosť strihania
Nevýhody
Cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Kubko
03/12/2022
Slovensko
Overený kupujúci
Spokojný
Odporúčam už vyše 20 rokov používam strojčeky od Philipsu a vždy sa k nemu vrátim
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Micka090317
16/01/2021
Slovensko
Maximalna spokojnost
Produkt ma nastavenie dlzky strihania presne podla mojich predstav, nezuje, jednoducha obsluha, maximalna spokojnost. Akurat by som uvitala slovny, nie obrazkovy navod na pouzitie
Výhody
Lahka obsluha, funkcny, dobre striha
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
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