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Philips Saeco Odstraňovač vodného kameňa z espresso kávovaru

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

Philips SaecoOdstraňovač vodného kameňa z espresso kávovaru

CA6700/00

Philips Saeco Odstraňovač vodného kameňa z espresso kávovaru

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

List of Ingredients - English (US)

  • PDF súbor, 151.2 kB
  • 13 March 2026

Tips for use and maintenance Philips Espresso machine descaler

  • PDF súbor, 735.1 kB
  • 13 March 2026

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