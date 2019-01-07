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  • Dokonalá ochrana vášho espresso kávovaru
  • Dokonalá ochrana vášho espresso kávovaru
  • Dokonalá ochrana vášho espresso kávovaru
  • Dokonalá ochrana vášho espresso kávovaru

Tento produkt už nie je dostupný

Philips SaecoOdstraňovač vodného kameňa z espresso kávovaru

CA6700/00

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Dokonalá ochrana vášho espresso kávovaru
Pravidelné odvápňovanie vášho kávovaru na espresso je dôležité pre udržanie najlepšieho výkonu. Tento špeciálny prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa z kávovaru na espresso odstraňuje vodný kameň a zabraňuje korózii, chráni váš spotrebič a predlžuje jeho životnosť.
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Predlžuje životnosť vášho prístroja

Dokonalá ochrana vášho espresso kávovaru

  • 1 cyklus odstraňovania vodného kameňa

  • 250 ml

  • zmierňuje usádzanie kameňa

Aj po dlhšom čase bude káva chutiť rovnako lahodne ako pri prvej šálke

Pravidelnou údržbou svojho espresso kávovaru Saeco zaistíte, že v ňom pripravená káva bude mať tú najlepšiu chuť a vôňu

Zaistí správnu teplotu kávy, ktorá tak bude chutiť ešte lepšie

Odstraňovač vodného kameňa odstráni zvyšky vodného kameňa vo vodnom kruhu, ktoré by inak absorbovali teplo z varného bloku a tým znižovali teplotu kávy.

Exkluzívny prípravok na bezpečné a šetrné odstraňovanie vodného kameňa

Exkluzívne zloženie odstraňovača vodného kameňa pre espresso kávovary Philips Saeco zaručí dôkladné odstránenie vodného kameňa bez poškodenia citlivých dielov vo vnútri prístroja.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

07/01/2019

Україна

Україна

Хорошо чистит

Если вода с фильтра, то на выходе мало загрязнений. Еще, после чистки, то что первое слилось в банку, советую отправить в раковину на сутки (не сливать воду), чистит трубы суперски =) Канализация потом как новая

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6700/00 Засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6700/00 Засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини

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