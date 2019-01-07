Tento produkt už nie je dostupný
EP2225/10
EP4341/51
EP4343/51
EP4346/71
EP1221/20
SM8785/00
EP0820/00
EP0824/00
EP2232/40
SM6680/00
1 cyklus odstraňovania vodného kameňa
250 ml
zmierňuje usádzanie kameňa
Pravidelnou údržbou svojho espresso kávovaru Saeco zaistíte, že v ňom pripravená káva bude mať tú najlepšiu chuť a vôňu
Odstraňovač vodného kameňa odstráni zvyšky vodného kameňa vo vodnom kruhu, ktoré by inak absorbovali teplo z varného bloku a tým znižovali teplotu kávy.
Exkluzívne zloženie odstraňovača vodného kameňa pre espresso kávovary Philips Saeco zaručí dôkladné odstránenie vodného kameňa bez poškodenia citlivých dielov vo vnútri prístroja.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
dobs
07/01/2019
Україна
Хорошо чистит
Если вода с фильтра, то на выходе мало загрязнений. Еще, после чистки, то что первое слилось в банку, советую отправить в раковину на сутки (не сливать воду), чистит трубы суперски =) Канализация потом как новая
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6700/00 Засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6700/00 Засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини