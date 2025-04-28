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Všetky rady

  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
  • Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn

Espresso kávovar PhilipsPanarello 800 | Čierna | 2 kávové nápoje

EP0820/00

4.3
| (4) Recenzie

1 Ocenenie

Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn
Vychutnajte si úžasnú chuť a vôňu kávy z čerstvých zŕn pripravenej pri dokonalej teplote vďaka nášmu inteligentnému systému varenia kávy. Vďaka klasickému peniču mlieka si môžete jednoducho pripraviť hodvábne jemné kapučíno alebo latte macchiato.
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Vďaka intuitívnemu dotykovému displeju

Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv z čerstvých zŕn

  • 2 druhy nápojov

  • Klasický penič mlieka

  • Matná čierna

  • Dotykový displej

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Klasický penič mlieka vypúšťa paru a umožňuje jednoduchú prípravu hodvábne jemnej mliečnej peny do kapučína. A čo viac? Navyše je len dvojdielny, takže sa aj jednoducho čistí.

Automatické odstránenie vodného kameňa pre vaše pohodlie

Automatické odstránenie vodného kameňa pre vaše pohodlie

Je jednoduché čistiť a udržiavať kávovar s automatickým programom, ktorý vás upozorní, keď je z neho potrebné odstrániť vodný kameň. Frekvenciu tohto procesu môžete nastaviť tak, aby zodpovedala tvrdosti vody u vás doma.

Upravte silu arómy a množstvo pomocou ponuky My Coffee Choice

Upravte silu arómy a množstvo pomocou ponuky My Coffee Choice

Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvoľte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image VRS_AWARD-612375

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.3

z 5

4

Recenzie

2
1

28/04/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Kávovar do kancelárie

Vynikajúci, jednoduchý kávovar do kancelárie. Jednoduchá manipulácia a aj čistenie.

Výhody

Jednoduchá manipulácia a čistenie. Káva chutí vynikajúco.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Espresso kávovar Philips EP0820/00 Panarello 800 | Čierna | 2 kávové nápoje

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Espresso kávovar Philips EP0820/00 Panarello 800 | Čierna | 2 kávové nápoje

31/03/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Koupeno pro starší osobu-v pohodě zvládá přípravu

Kávovar slouží k naprosté spokojenosti. Jednoduchá obsluha. Mléčnou pěnu jsme nedělali-není potřeba. Údržba-běžné čištění v pohodě, jen promazávání je trochu omezující, ale zvykneme si.

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 800 EP0820/00 Plně automatické kávovary

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 800 EP0820/00 Plně automatické kávovary

10/03/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

prekvapilo ma, že horúca voda tečie z naparovača,má to takto byť? Je to porucha?

Táto recenzia bola vytvorená pre Espresso kávovar Philips EP0820/00 Panarello 800 | Čierna | 2 kávové nápoje

Táto recenzia bola vytvorená pre Espresso kávovar Philips EP0820/00 Panarello 800 | Čierna | 2 kávové nápoje

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.

  2. Pri 70 – 82 °C.