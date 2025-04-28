EP0820/00
2 druhy nápojov
Klasický penič mlieka
Matná čierna
Dotykový displej
Klasický penič mlieka vypúšťa paru a umožňuje jednoduchú prípravu hodvábne jemnej mliečnej peny do kapučína. A čo viac? Navyše je len dvojdielny, takže sa aj jednoducho čistí.
Je jednoduché čistiť a udržiavať kávovar s automatickým programom, ktorý vás upozorní, keď je z neho potrebné odstrániť vodný kameň. Frekvenciu tohto procesu môžete nastaviť tak, aby zodpovedala tvrdosti vody u vás doma.
Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvoľte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.
Ocenenia
4.3
z 5
4
Recenzie
MoniPony
28/04/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Kávovar do kancelárie
Vynikajúci, jednoduchý kávovar do kancelárie. Jednoduchá manipulácia a aj čistenie.
Výhody
Jednoduchá manipulácia a čistenie. Káva chutí vynikajúco.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Espresso kávovar Philips EP0820/00 Panarello 800 | Čierna | 2 kávové nápoje
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Espresso kávovar Philips EP0820/00 Panarello 800 | Čierna | 2 kávové nápoje
Venuše
31/03/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Koupeno pro starší osobu-v pohodě zvládá přípravu
Kávovar slouží k naprosté spokojenosti. Jednoduchá obsluha. Mléčnou pěnu jsme nedělali-není potřeba. Údržba-běžné čištění v pohodě, jen promazávání je trochu omezující, ale zvykneme si.
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 800 EP0820/00 Plně automatické kávovary
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 800 EP0820/00 Plně automatické kávovary
bogarik
10/03/2026
Slovensko
Overený kupujúci
prekvapilo ma, že horúca voda tečie z naparovača,má to takto byť? Je to porucha?
Táto recenzia bola vytvorená pre Espresso kávovar Philips EP0820/00 Panarello 800 | Čierna | 2 kávové nápoje
Táto recenzia bola vytvorená pre Espresso kávovar Philips EP0820/00 Panarello 800 | Čierna | 2 kávové nápoje
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.
Pri 70 – 82 °C.