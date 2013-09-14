Tento produkt už nie je dostupný
CA6801/00
Pravé talianske cappuccinatore pre vaše Saeco
Naučte svoj espresso kávovar Saeco automaticky pripravovať špeciality s mliečnou penou vďaka nástavcu Cappuccinatore CA6801/00!
pre espresso kávovary Saeco
Vďaka novému nástavcu cappuccinatore môžete svoj espresso kávovar Saeco premeniť na domácu kaviareň! Zariadenie nasaje mlieko z nádoby alebo krabice s mliekom a premení ho vo vašej šálke na mliečnu penu. Stačí pridať lahodné espresso a vytvoriť tak cappuccino alebo latte macchiato presne podľa vašej chuti!
Na jednoduchšiu manipuláciu.
Zariadenie sa nielen ľahko používa, ale aj bezproblémovo čistí. Po príprave napeneného mlieka ho jednoducho rozoberiete a vložíte do umývačky!
4.0
z 5
2
Recenzie
brevla
14/09/2013
Česká republika
Perfektní pěna
Jednoduché pro vytváření kapučína, bohatá pěna a hustota i pro expresso s mlékem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)
stusek
18/01/2014
Česká republika
podle mě tento produkt nedělá tak bohatou pěnu, jak někdo píše
V návodu je pouze jak se cistí atd, ale zajímalo by mě, zda lze i měnit to, kolik pěny chci. Zatím jsem dosáhl vždy tak max 1cm pěny a zbytek v hrnku je mléko. Myslel jsem, že lze nastavit více přísunu vzduch pro větší pěnění otáčením bílého kolíku na hadičce, ale bez zjevných výsledků. Může podpora říci, zda lze pěnění nějak ovlivňovat? Děkuji
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)