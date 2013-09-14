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  • Pravé talianske cappuccinatore pre vaše Saeco
  • Pravé talianske cappuccinatore pre vaše Saeco
  • Pravé talianske cappuccinatore pre vaše Saeco
  • Pravé talianske cappuccinatore pre vaše Saeco

Tento produkt už nie je dostupný

Philips SaecoCappuccinatore (penič mlieka)

CA6801/00

4

| (2) Recenzie

Pravé talianske cappuccinatore pre vaše Saeco

Naučte svoj espresso kávovar Saeco automaticky pripravovať špeciality s mliečnou penou vďaka nástavcu Cappuccinatore CA6801/00!

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Automatický penič mlieka pre kávovary na espresso

Pravé talianske cappuccinatore pre vaše Saeco

  • pre espresso kávovary Saeco

Dokonalé automatické napenenie mlieka

Vďaka novému nástavcu cappuccinatore môžete svoj espresso kávovar Saeco premeniť na domácu kaviareň! Zariadenie nasaje mlieko z nádoby alebo krabice s mliekom a premení ho vo vašej šálke na mliečnu penu. Stačí pridať lahodné espresso a vytvoriť tak cappuccino alebo latte macchiato presne podľa vašej chuti!

Nový ergonomický dizajn

Na jednoduchšiu manipuláciu.

Žiadne malé časti na čistenie

Zariadenie sa nielen ľahko používa, ale aj bezproblémovo čistí. Po príprave napeneného mlieka ho jednoducho rozoberiete a vložíte do umývačky!

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.0

z 5

2

Recenzie

4
2
1

14/09/2013

Česká republika

Česká republika

Perfektní pěna

Jednoduché pro vytváření kapučína, bohatá pěna a hustota i pro expresso s mlékem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)

18/01/2014

Česká republika

Česká republika

podle mě tento produkt nedělá tak bohatou pěnu, jak někdo píše

V návodu je pouze jak se cistí atd, ale zajímalo by mě, zda lze i měnit to, kolik pěny chci. Zatím jsem dosáhl vždy tak max 1cm pěny a zbytek v hrnku je mléko. Myslel jsem, že lze nastavit více přísunu vzduch pro větší pěnění otáčením bílého kolíku na hadičce, ale bez zjevných výsledků. Může podpora říci, zda lze pěnění nějak ovlivňovat? Děkuji

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)

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