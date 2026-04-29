VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Philips Saeco Cappuccinatore (penič mlieka)

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

Philips SaecoCappuccinatore (penič mlieka)

CA6801/00

Philips Saeco Cappuccinatore (penič mlieka)

Tento produkt už nie je dostupný

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

Naučte svoj espresso kávovar Saeco automaticky pripravovať špeciality s mliečnou penou vďaka nástavcu Cappuccinatore CA6801/00!

  • PDF súbor
  • 18 September 2026

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme