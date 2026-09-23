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Tento produkt už nie je dostupný

HD videokamera

CAM102BU/00

Snímanie a zdieľanie skvelých momentov – bez námahy

Videokamera ESee CAM102 vám prinesie krištáľovo čisté spomienky – pomocou záznamu Full HD. Snímajte videá stlačením jedného tlačidla a okamžite sa s nimi podeľte na televízore a online. Pripájanie k zariadeniam je bezproblémové vďaka integrovanému konektoru USB.

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Vdýchnite spomienkam život vo vysokom rozlíšení

Snímanie a zdieľanie skvelých momentov – bez námahy

Predbežné nahrávanie 3 s zachytí momenty, ktoré vás zaskočia

Predbežné nahrávanie 3 s zachytí momenty, ktoré vás zaskočia

Tie najlepšie chvíle v živote vás niekedy dokážu zaskočiť. Ale s funkciou predbežného nahrávania 3 sekúnd môžete na videu zachytiť viac, aj keď stlačíte tlačidlo až o niekoľko sekúnd neskôr. S aktivovanou funkciou predbežného nahrávania 3 s začne videokamera automaticky nahrávať tri sekundy predtým, ako stlačíte tlačidlo nahrávania. Pomocou tejto trvalej vyrovnávacej pamäte už nikdy nezmeškáte možnosť zachytiť niečo na video.

Rozlíšenie až 5 megapixelov na vytváranie fotografií vysokej kvality

Rozlíšenie až 5 megapixelov na vytváranie fotografií vysokej kvality

Priame pripojenie k televízoru cez HDMI umožňuje sledovanie videí vo vysokom rozlíšení

Priame pripojenie k televízoru cez HDMI umožňuje sledovanie videí vo vysokom rozlíšení

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