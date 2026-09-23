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CAM102BU/00
Snímanie a zdieľanie skvelých momentov – bez námahy
Videokamera ESee CAM102 vám prinesie krištáľovo čisté spomienky – pomocou záznamu Full HD. Snímajte videá stlačením jedného tlačidla a okamžite sa s nimi podeľte na televízore a online. Pripájanie k zariadeniam je bezproblémové vďaka integrovanému konektoru USB.
Tie najlepšie chvíle v živote vás niekedy dokážu zaskočiť. Ale s funkciou predbežného nahrávania 3 sekúnd môžete na videu zachytiť viac, aj keď stlačíte tlačidlo až o niekoľko sekúnd neskôr. S aktivovanou funkciou predbežného nahrávania 3 s začne videokamera automaticky nahrávať tri sekundy predtým, ako stlačíte tlačidlo nahrávania. Pomocou tejto trvalej vyrovnávacej pamäte už nikdy nezmeškáte možnosť zachytiť niečo na video.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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