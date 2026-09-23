CX1030/00
Navrhnutý pre ticho. Vytvorený pre výkon.
Zažite výkonné, tiché chladenie s 3 rýchlosťami a plynulou rotáciou pre personalizované pohodlie. Tento stolový ventilátor je vyrobený z kvalitných materiálov s elegantným, moderným dizajnom a ponúka dlhodobú odolnosť a štýlový výkon – dokonalý pre akýkoľvek priestor.
Silný prúd vzduchu až 2000 m³/h
Tiché chladenie pri 35 dB(A) (1)
3 rýchlosti pre personalizované pohodlie
Automatická rotácia a naklápanie
Priemer hlavy 35 cm
S chladiacim výkonom až 2000 m³/h a 5 lopatkami tento ventilátor poskytuje intenzívny prúd vzduchu, ktorý eliminuje stojatý vzduch a napĺňa váš priestor osviežujúcim vzduchom pre celodenný komfort.
Prevádzka pri jemných 35 dB(A) (1) – porovnateľná s pokojnou spálňou v noci – tento ventilátor poskytuje výkonné chladenie pri zachovaní pokojného, nerušeného prostredia, ideálneho na spánok, prácu alebo čítanie.
Zažite osviežujúci prúd vzduchu, ktorý siaha až do vzdialenosti 30 m, čím zabezpečuje príjemný vánok v celej miestnosti. Či už blízko alebo ďaleko, vychutnajte si konzistentné chladenie kdekoľvek sa nachádzate.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
Hodnotenie
(1) Úroveň hluku pri najnižšej rýchlosti.