Nové
Silný prúd vzduchu až 2000 m³/h
Tiché chladenie pri 35 dB(A) (1)
3 rýchlosti pre personalizovaný komfort
Automatická rotácia a naklápanie
Priemer hlavice 35 cm
S chladiacim výkonom až 2000 m³/h a 5 lopatkami tento ventilátor poskytuje intenzívny prúd vzduchu, ktorý odstraňuje stojatý vzduch a napĺňa váš priestor osviežujúcim vzduchom pre celodenný komfort.
S prevádzkou na jemnej úrovni 35 dB(A) (1) – porovnateľnou s pokojnou spálňou v noci – tento ventilátor poskytuje výkonné chladenie pri zachovaní pokojného, nerušeného prostredia, ideálneho na spánok, prácu alebo čítanie.
Zažite osviežujúci prúd vzduchu, ktorý siaha až do vzdialenosti 30 m, zabezpečujúc príjemný vánok v celej miestnosti. Či už ste blízko alebo ďaleko, vychutnajte si konzistentné chladenie kdekoľvek sa nachádzate.
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5.0
z 5
8
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
cloudi1995
03/07/2026
Polska
Súčasť akcie
Bardzo cichy wentylator!
Jestem bardzo zadowolona z tego wentylatora. Przede wszystkim pracuje naprawdę cicho, co było dla mnie bardzo ważne. Używam go podczas pracy przy biurku i nie rozprasza mnie hałas. Dodatkowo ma nowoczesny design, który świetnie pasuje do wnętrza. Trzy poziomy nawiewu oraz możliwość regulacji kierunku sprawiają, że bez problemu można dopasować go do swoich potrzeb.
Táto recenzia bola vytvorená pre Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe
Date of Use 2026-06-27
Táto recenzia bola vytvorená pre Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe
Date of Use 2026-06-27
Margon851
02/07/2026
Polska
Súčasť akcie
Skuteczne chłodzenie w pełnej ciszy – strzał w 10
Wentylator Philips CX1030, który testowałam całkowicie zaskoczył mnie swoją niesamowicie cichą pracą. Używam go głównie podczas pracy przy komputerze oraz wieczorami i muszę przyznać, że jego cichy szum w ogóle nie przeszkadza. Co ciekawe, urządzenie działa tak dyskretnie, że nawet mój kot zupełnie się go nie boi i potrafi smacznie spać tuż obok. Mimo tej delikatności dla uszu, siła nawiewu jest naprawdę mocna i momentalnie przynosi ulgę w upalne dni. Bardzo podoba mi się funkcja automatycznego obracania oraz fakt, że konstrukcja stoi niezwykle stabilnie na biurku. Dodatkowym plusem jest nowoczesny i schludny wygląd.
Výhody
Cichy
Táto recenzia bola vytvorená pre Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe
Date of Use 2026-06-28
Táto recenzia bola vytvorená pre Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe
Date of Use 2026-06-28
Edyta Luks
02/07/2026
Polska
Súčasť akcie
Przespana noc
Wentylator Philips dosłownie ratuje moje dziecko. Pokój na poddaszu i aktualne upały, skutecznie odbierały mu energię. Wentylator okazał się strzałem w dziesiątkę. Łatwy w użytkowaniu nawet dla dziecka. Montaż prostszy być nie mógł a siła z jaką bierze powietrze zaskoczyła nawet mnie. Dziękuję Philips. To był dobry wybór 🙂
Výhody
Już na pierwszym programie daje ulgę
Nevýhody
Beak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe
Date of Use 2026-06-24
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe
Date of Use 2026-06-24
(1) Úroveň hluku pri najnižšej rýchlosti.