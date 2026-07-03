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  • Navrhnutý pre ticho. Vyrobený pre výkon.
  • Navrhnutý pre ticho. Vyrobený pre výkon.
  • Navrhnutý pre ticho. Vyrobený pre výkon.
  • Navrhnutý pre ticho. Vyrobený pre výkon.
  • Navrhnutý pre ticho. Vyrobený pre výkon.
  • Navrhnutý pre ticho. Vyrobený pre výkon.
  • Navrhnutý pre ticho. Vyrobený pre výkon.
  • Navrhnutý pre ticho. Vyrobený pre výkon.
  • Navrhnutý pre ticho. Vyrobený pre výkon.
  • Navrhnutý pre ticho. Vyrobený pre výkon.
  • Navrhnutý pre ticho. Vyrobený pre výkon.
  • Navrhnutý pre ticho. Vyrobený pre výkon.
  • Navrhnutý pre ticho. Vyrobený pre výkon.
  • Navrhnutý pre ticho. Vyrobený pre výkon.
  • Navrhnutý pre ticho. Vyrobený pre výkon.
  • Navrhnutý pre ticho. Vyrobený pre výkon.

Nové

Stolový ventilátor Philips 1000 SeriesStolové ventilátory

CX1030/01

5
| (8) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Navrhnutý pre ticho. Vyrobený pre výkon.
Zažite výkonné a tiché chladenie s 3 rýchlosťami a plynulou rotáciou pre personalizovaný komfort. Tento stolový ventilátor je vyrobený z kvalitných materiálov s elegantným moderným dizajnom a ponúka dlhotrvajúcu odolnosť a štýlový výkon – dokonalý pre akýkoľvek priestor.
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Silné chladenie a tichá prevádzka pre skutočný komfort.

Navrhnutý pre ticho. Vyrobený pre výkon.

  • Silný prúd vzduchu až 2000 m³/h

  • Tiché chladenie pri 35 dB(A) (1)

  • 3 rýchlosti pre personalizovaný komfort

  • Automatická rotácia a naklápanie

  • Priemer hlavice 35 cm

Výkonný prúd vzduchu pre okamžitú úľavu

Výkonný prúd vzduchu pre okamžitú úľavu

S chladiacim výkonom až 2000 m³/h a 5 lopatkami tento ventilátor poskytuje intenzívny prúd vzduchu, ktorý odstraňuje stojatý vzduch a napĺňa váš priestor osviežujúcim vzduchom pre celodenný komfort.

Tiché chladenie pre nerušený odpočinok

Tiché chladenie pre nerušený odpočinok

S prevádzkou na jemnej úrovni 35 dB(A) (1) – porovnateľnou s pokojnou spálňou v noci – tento ventilátor poskytuje výkonné chladenie pri zachovaní pokojného, nerušeného prostredia, ideálneho na spánok, prácu alebo čítanie.

Vánok na dlhú vzdialenosť pre maximálne chladenie

Vánok na dlhú vzdialenosť pre maximálne chladenie

Zažite osviežujúci prúd vzduchu, ktorý siaha až do vzdialenosti 30 m, zabezpečujúc príjemný vánok v celej miestnosti. Či už ste blízko alebo ďaleko, vychutnajte si konzistentné chladenie kdekoľvek sa nachádzate.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Porozumieť recenziám produktov

5.0

z 5

8

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

5
4
3
2
1

cloudi1995

03/07/2026

Polska

Súčasť akcie

Bardzo cichy wentylator!

Jestem bardzo zadowolona z tego wentylatora. Przede wszystkim pracuje naprawdę cicho, co było dla mnie bardzo ważne. Używam go podczas pracy przy biurku i nie rozprasza mnie hałas. Dodatkowo ma nowoczesny design, który świetnie pasuje do wnętrza. Trzy poziomy nawiewu oraz możliwość regulacji kierunku sprawiają, że bez problemu można dopasować go do swoich potrzeb.

Táto recenzia bola vytvorená pre Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe

Date of Use 2026-06-27

Táto recenzia bola vytvorená pre Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe

Date of Use 2026-06-27

Margon851

02/07/2026

Polska

Súčasť akcie

Skuteczne chłodzenie w pełnej ciszy – strzał w 10

Wentylator Philips CX1030, który testowałam całkowicie zaskoczył mnie swoją niesamowicie cichą pracą. Używam go głównie podczas pracy przy komputerze oraz wieczorami i muszę przyznać, że jego cichy szum w ogóle nie przeszkadza. Co ciekawe, urządzenie działa tak dyskretnie, że nawet mój kot zupełnie się go nie boi i potrafi smacznie spać tuż obok. Mimo tej delikatności dla uszu, siła nawiewu jest naprawdę mocna i momentalnie przynosi ulgę w upalne dni. Bardzo podoba mi się funkcja automatycznego obracania oraz fakt, że konstrukcja stoi niezwykle stabilnie na biurku. Dodatkowym plusem jest nowoczesny i schludny wygląd.

Výhody

Cichy

Táto recenzia bola vytvorená pre Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe

Date of Use 2026-06-28

Táto recenzia bola vytvorená pre Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe

Date of Use 2026-06-28

Edyta Luks

02/07/2026

Polska

Súčasť akcie

Przespana noc

Wentylator Philips dosłownie ratuje moje dziecko. Pokój na poddaszu i aktualne upały, skutecznie odbierały mu energię. Wentylator okazał się strzałem w dziesiątkę. Łatwy w użytkowaniu nawet dla dziecka. Montaż prostszy być nie mógł a siła z jaką bierze powietrze zaskoczyła nawet mnie. Dziękuję Philips. To był dobry wybór 🙂

Výhody

Już na pierwszym programie daje ulgę

Nevýhody

Beak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe

Date of Use 2026-06-24

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01 Wentylatory biurkowe

Date of Use 2026-06-24

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