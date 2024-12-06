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  • Výkonné a zároveň tiché chladenie
  • Výkonné a zároveň tiché chladenie
  • Výkonné a zároveň tiché chladenie
  • Výkonné a zároveň tiché chladenie
  • Výkonné a zároveň tiché chladenie
  • Výkonné a zároveň tiché chladenie
  • Výkonné a zároveň tiché chladenie
  • Výkonné a zároveň tiché chladenie
  • Výkonné a zároveň tiché chladenie
  • Výkonné a zároveň tiché chladenie
  • Výkonné a zároveň tiché chladenie
  • Výkonné a zároveň tiché chladenie
  • Výkonné a zároveň tiché chladenie
  • Výkonné a zároveň tiché chladenie

Séria 5000Stĺpový ventilátor

CX5535/00

4.8
| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Výkonné a zároveň tiché chladenie
Vychutnajte si výkonné chladenie s minimálnym hlukom a spotrebou energie. Tento samootočný ventilátor navrhnutý pre vysoký výkon prináša rýchly chladiaci efekt do celej miestnosti. Voliteľne tiež môže vzduch naplniť vašimi obľúbenými vôňami.
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Výkon, kvalita a pohodlie

Výkonné a zároveň tiché chladenie

  • Prietok vzduchu ventilátora 2230 m3/h

  • Diaľkový ovládač

  • 105 cm štíhla konštrukcia

  • Vhodný na difúziu aróm

Veľké pokrytie prúdiaceho vzduchu na pohodlné chladenie

Veľké pokrytie prúdiaceho vzduchu na pohodlné chladenie

Náš vzduchový výstup je navrhnutý tak, aby bol široký a vysoký, s maximálnym pokrytím a rýchlym vychladením celej miestnosti. S funkciou oscilácie 60° ventilátor dosiahne všade tam, kde to budete potrebovať, aby bola celá miestnosť vychladená a príjemná.

Režim pre každú náladu

Režim pre každú náladu

Plne si prispôsobte výkon svojho ventilátora svojim potrebám, či už preferujete jemný vánok alebo výkonnejší prúd vzduchu, s tromi nastaveniami rýchlosti. Vďaka trom všestranným režimom (normálny, prirodzený vánok, tichý spánok) si môžete vybrať ideálny režim podľa svojich potrieb a plne si prispôsobiť svoje pohodlie.

Mim. tiché chladenie s hlučnosťou 28 dB

Mim. tiché chladenie s hlučnosťou 28 dB

Pri najnižšom nastavení rýchlosti je ventilátor s hlučnosťou 28 dB dokonca tichší ako šepot. Vychutnajte si pokojné prostredie na prácu, čítanie a spánok bez rozptyľovania.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.8

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

06/12/2024

Česká republika

Česká republika

spokojenost s typem ventilátoru

Jsem rád že jsem opět vybral značku Philips. Ventilátor je dostatečně, spíš příjemně vysoký. Ovládání super, designové na vrchu ventilátoru. Super věc na noc, kdy proudí jemný tichý vánek v úrovni výšky postele při spaní, takže v vedrech naprosto super chladí tělo. má dálkové ovládání, záleží komu padne já jej nevyužiji. Časovač je výborná věc. Na režim noc je hlučnější než na stupeň 1 normálního provozu. Takže tento režim neužívám. Pro výběr byla důležitá i spotřeba el. energie.

Výhody

příjemná výška, spotřeba el.energie, časovač, jemnost na 1 stupeň větrání

Nevýhody

za mě ten noční režim - jinak OK, jsem spokojen

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor

22/06/2025

Україна

Україна

Відгук

роботою вентилятора задоволений на всі 100% у мене, кімната 18кв.м, вентилятор обдуває все приміщення повністю! Якщо надворі температура нижче 25с° то він занадто сильно охолоджує повітря навіть на мінімальній швидкості, якщо у вас влітку температура нижче 35с° то раджу вам обрати іншу(слабкішу) модель. Бо цей спокійно перетворює із вуличних 40+с° до комфортних 20-25с° у вашій кімнаті(квартирі).

Výhody

Стильний(пластик якісний деталі підігнані без скотів чи виступів. Все гладеньке і безшовне) потужний і мало споживає напруги( 7 повних годин на максимальній швидкості = 307 ват/ годин. 307ват/год*4.37грн за 1 кіловат/ 1000 ват/год = 1.37грн за «світло».

Nevýhody

Ще не знайшов

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

24/06/2024

Україна

Україна

Overený kupujúci

Вентилятор стильний. Переваги- пульт.

Вентилятори , а я їх придбала 2 працюють відмінно. Технікою абсолютно задоволена. Користуюсь уже місяць.

Výhody

За її

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) Pri nákupe tohto produktu nie sú súčasťou balenia žiadne éterické oleje.

  2. (2) Priemerná hladina zvuku na základe normy IEC 60704-2-7:2020.