Prietok vzduchu ventilátora 2230 m3/h
Diaľkový ovládač
105 cm štíhla konštrukcia
Vhodný na difúziu aróm
Náš vzduchový výstup je navrhnutý tak, aby bol široký a vysoký, s maximálnym pokrytím a rýchlym vychladením celej miestnosti. S funkciou oscilácie 60° ventilátor dosiahne všade tam, kde to budete potrebovať, aby bola celá miestnosť vychladená a príjemná.
Plne si prispôsobte výkon svojho ventilátora svojim potrebám, či už preferujete jemný vánok alebo výkonnejší prúd vzduchu, s tromi nastaveniami rýchlosti. Vďaka trom všestranným režimom (normálny, prirodzený vánok, tichý spánok) si môžete vybrať ideálny režim podľa svojich potrieb a plne si prispôsobiť svoje pohodlie.
Pri najnižšom nastavení rýchlosti je ventilátor s hlučnosťou 28 dB dokonca tichší ako šepot. Vychutnajte si pokojné prostredie na prácu, čítanie a spánok bez rozptyľovania.
4.8
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Jeniik
06/12/2024
Česká republika
spokojenost s typem ventilátoru
Jsem rád že jsem opět vybral značku Philips. Ventilátor je dostatečně, spíš příjemně vysoký. Ovládání super, designové na vrchu ventilátoru. Super věc na noc, kdy proudí jemný tichý vánek v úrovni výšky postele při spaní, takže v vedrech naprosto super chladí tělo. má dálkové ovládání, záleží komu padne já jej nevyužiji. Časovač je výborná věc. Na režim noc je hlučnější než na stupeň 1 normálního provozu. Takže tento režim neužívám. Pro výběr byla důležitá i spotřeba el. energie.
Výhody
příjemná výška, spotřeba el.energie, časovač, jemnost na 1 stupeň větrání
Nevýhody
za mě ten noční režim - jinak OK, jsem spokojen
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor
Charley2006
22/06/2025
Україна
Відгук
роботою вентилятора задоволений на всі 100% у мене, кімната 18кв.м, вентилятор обдуває все приміщення повністю! Якщо надворі температура нижче 25с° то він занадто сильно охолоджує повітря навіть на мінімальній швидкості, якщо у вас влітку температура нижче 35с° то раджу вам обрати іншу(слабкішу) модель. Бо цей спокійно перетворює із вуличних 40+с° до комфортних 20-25с° у вашій кімнаті(квартирі).
Výhody
Стильний(пластик якісний деталі підігнані без скотів чи виступів. Все гладеньке і безшовне) потужний і мало споживає напруги( 7 повних годин на максимальній швидкості = 307 ват/ годин. 307ват/год*4.37грн за 1 кіловат/ 1000 ват/год = 1.37грн за «світло».
Nevýhody
Ще не знайшов
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
24/06/2024
Україна
Overený kupujúci
Вентилятор стильний. Переваги- пульт.
Вентилятори , а я їх придбала 2 працюють відмінно. Технікою абсолютно задоволена. Користуюсь уже місяць.
Výhody
За її
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
(1) Pri nákupe tohto produktu nie sú súčasťou balenia žiadne éterické oleje.
(2) Priemerná hladina zvuku na základe normy IEC 60704-2-7:2020.