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Dokovací zábavný systém

DCB352/10

Posadnutí zvukom

Osloboďte svoju hudbu z prehrávačov iPod, iPhone či iPad a vychutnajte si dokonalý zvuk na dokovacom zábavnom systéme Philips DCB352. Tento systém v štýlovom dizajne s modernou kovovou úpravou je vybavený prijímačom vysielania DAB+ a ukrýva v sebe výkon 30 W RMS pre skutočne dynamický zvuk.

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Štýlová dokovacia stanica

Posadnutí zvukom

  • Dok pre zariadenia iPod/iPhone/iPad

  • DAB+

Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone/iPad

Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone/iPad

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania zariadenia iPod, iPhone alebo iPad! Dok umožňuje pripojenie Vášho prenosného zariadenia priamo k systému Philips, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa zariadenie iPod/iPhone/iPad nabije, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybije batéria prenosného prehrávača. Keď je prenosné zariadenie v doku, systém automaticky nabije jeho batériu.

Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôsobením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Technické špecifikácie

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