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  • Ideálna vlhkosť a čistý vzduch – v jednom kroku
  • Ideálna vlhkosť a čistý vzduch – v jednom kroku
  • Ideálna vlhkosť a čistý vzduch – v jednom kroku
  • Ideálna vlhkosť a čistý vzduch – v jednom kroku
  • Ideálna vlhkosť a čistý vzduch – v jednom kroku
  • Ideálna vlhkosť a čistý vzduch – v jednom kroku
  • Ideálna vlhkosť a čistý vzduch – v jednom kroku
  • Ideálna vlhkosť a čistý vzduch – v jednom kroku
  • Ideálna vlhkosť a čistý vzduch – v jednom kroku
  • Ideálna vlhkosť a čistý vzduch – v jednom kroku
  • Ideálna vlhkosť a čistý vzduch – v jednom kroku
  • Ideálna vlhkosť a čistý vzduch – v jednom kroku
  • Ideálna vlhkosť a čistý vzduch – v jednom kroku
  • Ideálna vlhkosť a čistý vzduch – v jednom kroku
  • Ideálna vlhkosť a čistý vzduch – v jednom kroku
  • Ideálna vlhkosť a čistý vzduch – v jednom kroku
  • Ideálna vlhkosť a čistý vzduch – v jednom kroku
  • Ideálna vlhkosť a čistý vzduch – v jednom kroku
  • Ideálna vlhkosť a čistý vzduch – v jednom kroku
  • Ideálna vlhkosť a čistý vzduch – v jednom kroku
  • Ideálna vlhkosť a čistý vzduch – v jednom kroku
  • Ideálna vlhkosť a čistý vzduch – v jednom kroku

Séria 5000Odvlhčovač a čistička 2 v 1

DE5305/11

5
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Ideálna vlhkosť a čistý vzduch – v jednom kroku
Obnovte optimálnu úroveň vlhkosti a eliminujte škodliviny vo vzduchu pomocou jediného zariadenia. Chráňte svoj domov a rodinu pred plesňami, hubami, baktériami a vírusmi a užívajte si výhody zdravého a čistého vzduchu jediným stlačením tlačidla.
Zobraziť všetky výhody

Dvojitá funkcia. Dvojitá ochrana.

Ideálna vlhkosť a čistý vzduch – v jednom kroku

  • Odvlhčuje vzduch až do 26,5 l/D

  • Výkonná filtrácia: 270 m3/h (CADR)

  • Filter HEPA NanoProtect

  • Intel. prispôs. kvalite vzduchu inter.

  • Ekologický, ale výkonný

Znižuje vlhkosť, zabraňuje vzniku plesní a odstraňuje zatuchnuté pachy

Znižuje vlhkosť, zabraňuje vzniku plesní a odstraňuje zatuchnuté pachy

Vyvinutý na rýchle obnovenie zdravej klímy v interiéri. Účinne odstraňuje vlhkosť, bojuje proti plesniam, hubám, kondenzácii a zatuchnutým pachom. Zabraňuje tvorbe alergénov a chráni váš domov pred škodami spôsobenými vlhkosťou.

Odstráni až 26,5 l/D (1) alebo 48 fliaš vody (2)

Odstráni až 26,5 l/D (1) alebo 48 fliaš vody (2)

Denne odsaje zo vzduchu až 14,2 litra vlhkosti, ideálne pre miestnosti do 137 m³ (3). Znižuje vlhkosť z nezdravých 90 % na príjemných 60 % len za 17 minút (4). Priestranná nádoba na vodu s objemom 4 l umožňuje dlhšiu prevádzku bez potreby častého vyprázdňovania.

Odstraňuje znečisťujúce látky do 11 minút

Odstraňuje znečisťujúce látky do 11 minút

S výkonnou filtráciou 270 m3/h (CADR) (5) dokáže vyčistiť miestnosť s rozlohou 48 m2 do 14 minút (6). Odstráni až 99,9 % vírusov prenášaných vzduchom, ako je H1N1 (chrípka) (7), a baktérií (8) Zachytí zo vzduchu až 99,99 % alergénov roztočov, peľov, mačiek alebo spór plesní (9), známych spúšťačov príznakov alergie alebo sennej nádchy (10)

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

22/07/2025

България

България

Добър продукт,добро качество. Препоръчвам го. 👍

Като цяло харесвам продуктите на Филипс. За мен са добра инвестиция.

Výhody

Добро качество.

Nevýhody

За сега няма.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

18/07/2025

България

България

Продукта е уникален !

Балансът цена - качество. Харесва ми също така, колко опростена е цялата система - лесна за ползване

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

21/05/2025

България

България

Отличен уред, много тих и ефективен,

Върши страхотна работа! Препоръчвам го на всички,, които имат проблеми с влагата у дома!

Výhody

Тих и функционален

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) Testované certifikovanou treťou stranou podľa normy GB/T19411-2003 pri teplote 35 °C a 90 % relatívnej vlhkosti.

  2. (2) Vypočítané na základe miery relatívnej vlhkosti vydelenej štandardnou fľašou s pitnou vodou s objemom 550 ml.

  3. (3) Vhodná odvlhčovacia plocha vypočítaná podľa JEM1411:1998 (kategória konkrétnych moderných bytov) s výškou miestnosti 2,5 m.

  4. (4) Vypočítané: 20 m3, od 60 % relatívnej vlhkosti pri 27°, testované laboratóriom tretej strany podľa GB/T 19411-2003. Výsledky sa môžu líšiť v dôsledku prirodzeného vetrania, uvoľňovania/absorpcie vlhkosti a kolísania teploty.

  5. (5) Testované podľa GB/T18801-2022 certifikovanou treťou stranou.

  6. (6) Vypočítané podľa GB/T18801:2022 na základe vzduchu prechádzajúceho filtrom v miestnosti s objemom 48 m3, CADR 270 m3/h.

  7. (7) Testované podľa GB/T18801-2022 certifikovanou treťou stranou v komore s objemom 30 m3 s použitím turbo rýchlosti v režime čistenia počas 1 h.

  8. (8) Testované podľa normy GB21551.3-2010 certifikovanou treťou stranou so S. Albus, v komore s objemom 30 m3, s použitím turbo rýchlosti v režime čistenia počas 1 h.

  9. (9) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testovaný na roztoče domáceho prachu, peľ brezy a mačacie alergény podľa SOP 350.003 rakúskeho inštitútu OFI.

  10. (10) Alergická rinitída a jej vplyv na astmu (ARIA) 2008, autor: J. Bousquet a približne 50 ďalších KOL, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8 – 160.

  11. (11) Testované podľa normy DIN71460 s aerosólom NaCI 0,003 um zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, podľa IUTA.

  12. (12) V porovnaní s prirodzeným sušením látok v interiéri, test spoločnosti Philips.

  13. (13) Testované s 20 syntetickými tričkami, test spoločnosti Philips.

  14. (14) V závislosti od kvality ovzdušia a frekvencie používania.

  15. (15) Vypočítané: potenciál globálneho otepľovania (GWP) R134a (1,300) a R290 (&lt; 3).