Odvlhčuje vzduch až do 26,5 l/D
Výkonná filtrácia: 270 m3/h (CADR)
Filter HEPA NanoProtect
Intel. prispôs. kvalite vzduchu inter.
Ekologický, ale výkonný
Vyvinutý na rýchle obnovenie zdravej klímy v interiéri. Účinne odstraňuje vlhkosť, bojuje proti plesniam, hubám, kondenzácii a zatuchnutým pachom. Zabraňuje tvorbe alergénov a chráni váš domov pred škodami spôsobenými vlhkosťou.
Denne odsaje zo vzduchu až 14,2 litra vlhkosti, ideálne pre miestnosti do 137 m³ (3). Znižuje vlhkosť z nezdravých 90 % na príjemných 60 % len za 17 minút (4). Priestranná nádoba na vodu s objemom 4 l umožňuje dlhšiu prevádzku bez potreby častého vyprázdňovania.
S výkonnou filtráciou 270 m3/h (CADR) (5) dokáže vyčistiť miestnosť s rozlohou 48 m2 do 14 minút (6). Odstráni až 99,9 % vírusov prenášaných vzduchom, ako je H1N1 (chrípka) (7), a baktérií (8) Zachytí zo vzduchu až 99,99 % alergénov roztočov, peľov, mačiek alebo spór plesní (9), známych spúšťačov príznakov alergie alebo sennej nádchy (10)
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Sendich
22/07/2025
България
Súčasť akcie
Добър продукт,добро качество. Препоръчвам го. 👍
Като цяло харесвам продуктите на Филипс. За мен са добра инвестиция.
Výhody
Добро качество.
Nevýhody
За сега няма.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Ddimitrov99
18/07/2025
България
Súčasť akcie
Продукта е уникален !
Балансът цена - качество. Харесва ми също така, колко опростена е цялата система - лесна за ползване
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Лебеда
21/05/2025
България
Súčasť akcie
Отличен уред, много тих и ефективен,
Върши страхотна работа! Препоръчвам го на всички,, които имат проблеми с влагата у дома!
Výhody
Тих и функционален
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
(1) Testované certifikovanou treťou stranou podľa normy GB/T19411-2003 pri teplote 35 °C a 90 % relatívnej vlhkosti.
(2) Vypočítané na základe miery relatívnej vlhkosti vydelenej štandardnou fľašou s pitnou vodou s objemom 550 ml.
(3) Vhodná odvlhčovacia plocha vypočítaná podľa JEM1411:1998 (kategória konkrétnych moderných bytov) s výškou miestnosti 2,5 m.
(4) Vypočítané: 20 m3, od 60 % relatívnej vlhkosti pri 27°, testované laboratóriom tretej strany podľa GB/T 19411-2003. Výsledky sa môžu líšiť v dôsledku prirodzeného vetrania, uvoľňovania/absorpcie vlhkosti a kolísania teploty.
(5) Testované podľa GB/T18801-2022 certifikovanou treťou stranou.
(6) Vypočítané podľa GB/T18801:2022 na základe vzduchu prechádzajúceho filtrom v miestnosti s objemom 48 m3, CADR 270 m3/h.
(7) Testované podľa GB/T18801-2022 certifikovanou treťou stranou v komore s objemom 30 m3 s použitím turbo rýchlosti v režime čistenia počas 1 h.
(8) Testované podľa normy GB21551.3-2010 certifikovanou treťou stranou so S. Albus, v komore s objemom 30 m3, s použitím turbo rýchlosti v režime čistenia počas 1 h.
(9) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testovaný na roztoče domáceho prachu, peľ brezy a mačacie alergény podľa SOP 350.003 rakúskeho inštitútu OFI.
(10) Alergická rinitída a jej vplyv na astmu (ARIA) 2008, autor: J. Bousquet a približne 50 ďalších KOL, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8 – 160.
(11) Testované podľa normy DIN71460 s aerosólom NaCI 0,003 um zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, podľa IUTA.
(12) V porovnaní s prirodzeným sušením látok v interiéri, test spoločnosti Philips.
(13) Testované s 20 syntetickými tričkami, test spoločnosti Philips.
(14) V závislosti od kvality ovzdušia a frekvencie používania.
(15) Vypočítané: potenciál globálneho otepľovania (GWP) R134a (1,300) a R290 (< 3).