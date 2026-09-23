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DS7530/12
Ako stvorený na cestovanie
Reproduktor DS7530/12 je kompaktný a mimoriadne prenosný, no jeho výkon vás zaručene nesklame. Aj keď je určený na cestovanie, dokáže z vášho zariadenia iPod/iPhone získať prekvapivo výkonný zvuk a umožňuje pohodlný bezdrôtový prenos.
pre iPod/iPhone
Napájanie z batérií alebo zo siete
Technológia wOOx je revolučný koncept v oblasti reproduktorov, ktorý umožňuje počuť a precítiť maximálne hlboké basy, bohatšie ako pri akomkoľvek inom audiosystéme. Špeciálne budiče reproduktorov pracujú v harmónii s basovým radiátorom wOOx a precízne ladenie medzi hlavným budičom a reproduktorom zaisťuje hladké prechody od nižších-stredných až po vysoké frekvencie. Dvojité tlmenie a úplne symetrická dvojitá konštrukcia produkuje nízky a jasný podklad bez badateľného skreslenia. Vďaka plnému výkonu skrinky reproduktora poskytuje wOOx výnimočne hlboký a dynamický bas, aby skutočne zosilnil pôsobenie hudby.
Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.
RMS znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. V podstate sú zosilňovače obmedzené elektrickou energiou, ktorú dokážu zosilniť, a reproduktory elektrickou energiou, ktorú dokážu skonvertovať na zvukovú energiu bez zdeformovania zvukového signálu. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon dosahuje reproduktor.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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