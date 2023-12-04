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Všetky rady

  • Silná para si poradí s každým záhybom
  • Silná para si poradí s každým záhybom
  • Silná para si poradí s každým záhybom
  • Silná para si poradí s každým záhybom
  • Silná para si poradí s každým záhybom
  • Silná para si poradí s každým záhybom
  • Silná para si poradí s každým záhybom
  • Silná para si poradí s každým záhybom
  • Silná para si poradí s každým záhybom
  • Silná para si poradí s každým záhybom
  • Silná para si poradí s každým záhybom
  • Silná para si poradí s každým záhybom
  • Silná para si poradí s každým záhybom
  • Silná para si poradí s každým záhybom

Séria 3000Naparovacia žehlička

DST3030/70

3.6
| (5) Recenzie
Silná para si poradí s každým záhybom
Naša naparovacia žehlička 3000 Series vám uľahčí žehlenie vďaka silnému parnému rázu, ktorý si poradí s každým záhybom. Keramická žehliaca plocha sa ľahko kĺže po odeve a s nádržkou na vodu s objemom 300 ml zvládnete vyžehliť menšiu várku bielizne bez doplňovania vody.
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Jednotka v žehlení

Parný ráz až 180 g

Silná para si poradí s každým záhybom

  • Výkon 2400 W

  • Kontinuálny výstup pary 40 g/min

  • Parný ráz 180 g

  • Keramika

Parný ráz až 200 gpre extra výkon

Parný ráz až 200 gpre extra výkon

Vďaka silnému parnému rázu prenikne para hlbšie do tkaniny a ľahko odstráni aj odolné záhyby.

Trvalý výstup pary až 40 g/min pre stály výkon

Trvalý výstup pary až 40 g/min pre stály výkon

Silný a stály výstup pary na rýchlejšie vyrovnanie záhybov.

2400 W na rýchle zahriatie

2400 W na rýchle zahriatie

Poskytuje rýchle zahriatie a vysoký výkon.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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3.6

z 5

5

Recenzie

2

04/12/2023

Україна

Україна

Overený kupujúci

Чудова праска

Наразі все сподобалося, свої функції виконує добре.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

26/10/2021

Україна

Україна

Лучший выбор!

Пользуюсь товаром около 3 лет,довольна выбором,рекомендую:отлично гладит,легко и быстро, детали все целы,не сносились, нареканий нет

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

01/10/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Philips

Som spokojna z vyrobkom Philips nahrievanie rychle

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička

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