DST3030/70
Jednotka v žehlení
Výkon 2400 W
Kontinuálny výstup pary 40 g/min
Parný ráz 180 g
Keramika
Vďaka silnému parnému rázu prenikne para hlbšie do tkaniny a ľahko odstráni aj odolné záhyby.
Silný a stály výstup pary na rýchlejšie vyrovnanie záhybov.
Poskytuje rýchle zahriatie a vysoký výkon.
3.6
z 5
5
Recenzie
КаваРома60
04/12/2023
Україна
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Чудова праска
Наразі все сподобалося, свої функції виконує добре.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Krasivenskih
26/10/2021
Україна
Лучший выбор!
Пользуюсь товаром около 3 лет,довольна выбором,рекомендую:отлично гладит,легко и быстро, детали все целы,не сносились, нареканий нет
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Andrea 666
01/10/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Philips
Som spokojna z vyrobkom Philips nahrievanie rychle
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička