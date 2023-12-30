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Všetky rady

  • Silná para si poradí s každým záhybom
  • Silná para si poradí s každým záhybom
  • Silná para si poradí s každým záhybom
  • Silná para si poradí s každým záhybom
  • Silná para si poradí s každým záhybom
  • Silná para si poradí s každým záhybom
  • Silná para si poradí s každým záhybom
  • Silná para si poradí s každým záhybom
  • Silná para si poradí s každým záhybom
  • Silná para si poradí s každým záhybom

Séria 3000Naparovacia žehlička

DST3031/20

1.5
| (2) Recenzie
Silná para si poradí s každým záhybom
Naša naparovacia žehlička 3000 Series vám uľahčí žehlenie vďaka silnému parnému rázu, ktorý si poradí s každým záhybom. Keramická žehliaca plocha sa ľahko kĺže po odeve a s nádržkou na vodu s objemom 300 ml zvládnete vyžehliť menšiu várku bielizne bez dopĺňania vody.
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Jednotka v žehlení

Parný ráz až 180 g

Silná para si poradí s každým záhybom

  • Výkon 2400 W

  • Kontinuálny výstup pary 40 g/min

  • Parný ráz 180 g

  • Keramika

Parný ráz až 200 gpre extra výkon

Vďaka silnému parnému rázu prenikne para hlbšie do tkaniny a ľahko vyrovná aj odolné záhyby.

Nepretržitý výstup pary až 40 g/min pre stály výkon

Nepretržitý výstup pary až 40 g/min pre stály výkon

Silný a stály výstup pary na rýchlejšie vyrovnanie záhybov.

2400 W na rýchle zahriatie

2400 W na rýchle zahriatie

Poskytuje rýchle zahriatie a vysoký výkon.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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1.5

z 5

2

Recenzie

5
4
3

30/12/2023

Česká republika

Česká republika

Nepříjemný zvuk

Při použití nasávání vody (zmáčknutí tlačítka pod rukojetí žehličky) vydává nepříjemný zvuk .

Výhody

Je výhodou to, že je funkční??

Nevýhody

při napařování vydává nepříjemný zvuk.

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series DST3031/20 Parní žehlička

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series DST3031/20 Parní žehlička

25/07/2023

Hrvatska

Hrvatska

LOŠA PEGLA

Razočarenje, Philips pegla koja se lijepi za robu i gužva je pa stalno odižete peglu od tkanine tako da nakon pola sata peglanja imate upalu mišića. Ne preporučam !

Nevýhody

Loše stopalo pegle

Táto recenzia bola vytvorená pre Serija 3000 DST3031/20 Parno glačalo

Táto recenzia bola vytvorená pre Serija 3000 DST3031/20 Parno glačalo

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