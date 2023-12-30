DST3031/20
Jednotka v žehlení
Výkon 2400 W
Kontinuálny výstup pary 40 g/min
Parný ráz 180 g
Keramika
Vďaka silnému parnému rázu prenikne para hlbšie do tkaniny a ľahko vyrovná aj odolné záhyby.
Silný a stály výstup pary na rýchlejšie vyrovnanie záhybov.
Poskytuje rýchle zahriatie a vysoký výkon.
1.5
z 5
2
Recenzie
Cypr
30/12/2023
Česká republika
Nepříjemný zvuk
Při použití nasávání vody (zmáčknutí tlačítka pod rukojetí žehličky) vydává nepříjemný zvuk .
Výhody
Je výhodou to, že je funkční??
Nevýhody
při napařování vydává nepříjemný zvuk.
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series DST3031/20 Parní žehlička
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series DST3031/20 Parní žehlička
Nivi76
25/07/2023
Hrvatska
LOŠA PEGLA
Razočarenje, Philips pegla koja se lijepi za robu i gužva je pa stalno odižete peglu od tkanine tako da nakon pola sata peglanja imate upalu mišića. Ne preporučam !
Nevýhody
Loše stopalo pegle
Táto recenzia bola vytvorená pre Serija 3000 DST3031/20 Parno glačalo
Táto recenzia bola vytvorená pre Serija 3000 DST3031/20 Parno glačalo