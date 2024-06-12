DST3041/30
Jednotka v žehlení
Výkon 2600 W
Kontinuálny výstup pary 40 g/min
200 g zosilnená para
Keramika
Silný a stály výstup pary na rýchlejšie vyrovnanie záhybov.
Vďaka silnému parnému rázu prenikne para hlbšie do tkaniny a ľahko vyrovná aj odolné záhyby.
Poskytuje rýchle zahriatie a vysoký výkon.
5.0
z 5
1
Recenzia
Dalinka
12/06/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
dobrý poměr výkon/cena
žehlička lehká, příjemná do ruky, dobře napařuje, spokojenost
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series DST3041/30 Parní žehlička
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series DST3041/30 Parní žehlička