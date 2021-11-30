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  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
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  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní

Séria 5000Naparovacia žehlička

DST5010/10

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
Na skvelé každodenné výsledky potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto žehlička so žehliacou plochou SteamGlide Plus odolnou proti poškriabaniu, s vysokým rovnomerným výstupom pary a integrovanou funkciou Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa prináša výkon, ktorý vydrží.
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Jednotka v žehlení

Žehliaca plocha SteamGlide Plus vydrží 4-krát dlhšie*

Vynikajúci výkon pri každodennom používaní

  • Výkon 2400 W

  • Kontinuálny výstup pary 40 g/min

  • Zosilnená para 160 g

  • SteamGlide Plus

2 400 W na rýchle zahriatie

2 400 W na rýchle zahriatie

Poskytuje rýchle zohriatie a vysoký výkon.

Žehliaca plocha odolná voči poškriabaniu poskytuje plynulé kĺzanie

Žehliaca plocha odolná voči poškriabaniu poskytuje plynulé kĺzanie

Naša špeciálna žehliaca plocha SteamGlide Plus sa hladko kĺže po akejkoľvek tkanine. Takisto je nelepivá, odolná voči poškriabaniu a ľahko sa čistí.

Systém proti odkvapkávaniu zabráni vzniku škvŕn na odevoch počas žehlenia

Systém proti odkvapkávaniu zabráni vzniku škvŕn na odevoch počas žehlenia

Náš systém proti odkvapkávaniu umožňuje bezpečné žehlenie jemných tkanín pri nízkych teplotách. Nemusíte sa obávať, že kvapky vody spôsobia škvrny.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

30/11/2021

Slovensko

Slovensko

Kvalita za rozumnú cenu

Super žehlička. Ľahká, spoľahlivá. Kúpená v Lidli.

Výhody

Ľahká, spoľahlivá,

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 5000 DST5010/10 Naparovacia žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 5000 DST5010/10 Naparovacia žehlička

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované v porovnaní s nelepivou žehliacou plochou Philips