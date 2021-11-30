Jednotka v žehlení
Výkon 2400 W
Kontinuálny výstup pary 40 g/min
Zosilnená para 160 g
SteamGlide Plus
Poskytuje rýchle zohriatie a vysoký výkon.
Naša špeciálna žehliaca plocha SteamGlide Plus sa hladko kĺže po akejkoľvek tkanine. Takisto je nelepivá, odolná voči poškriabaniu a ľahko sa čistí.
Náš systém proti odkvapkávaniu umožňuje bezpečné žehlenie jemných tkanín pri nízkych teplotách. Nemusíte sa obávať, že kvapky vody spôsobia škvrny.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Dirt4
30/11/2021
Slovensko
Kvalita za rozumnú cenu
Super žehlička. Ľahká, spoľahlivá. Kúpená v Lidli.
Výhody
Ľahká, spoľahlivá,
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 5000 DST5010/10 Naparovacia žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 5000 DST5010/10 Naparovacia žehlička
Testované v porovnaní s nelepivou žehliacou plochou Philips