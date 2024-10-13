DST5030/20
Jednotka v žehlení
Výkon 2400 W
Kontinuálny výstup pary 45 g/min
Parný ráz 180 g
SteamGlide Plus
Automatické bezpečnostné vypnutie
Poskytuje rýchle zohriatie a vysoký výkon.
Naša špeciálna žehliaca plocha SteamGlide Plus sa hladko kĺže po akejkoľvek tkanine. Takisto je nelepivá, odolná voči poškriabaniu a ľahko sa čistí.
Náš systém proti odkvapkávaniu umožňuje bezpečné žehlenie jemných tkanín pri nízkych teplotách. Nemusíte sa obávať, že kvapky vody spôsobia škvrny.
3.5
z 5
2
Recenzie
EvaMur
13/10/2024
Česká republika
Doporučuji
Žehlička mi vyhovuje, dobře padne do ruky, vytváří dostatečné množství páry, velký otvor pro doplňování vody, dobře žehlí, je lehká.
Výhody
dostatek páry, snadno klouže po prádle, je lehká
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series DST5030/20 Parní žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series DST5030/20 Parní žehlička
Matty00
03/04/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Nic moc
Je to už druhá žehlička od Philipsu v pořadí tento rok, která vůbec nesplňuje naše očekávání. Prvnímu (téměř totožnému typu žehličky) odešlo napařovací tlačítko. Přestalo fungovat i přes pravidelné odvápňování (to, že se nejednalo o naší chybu potvrdilo i reklamační oddělení). Koupili jsme tedy tuto, o něco lepší model, s tím, že předchozí kus nám asi nepřálo štěstí a byl to vadný kus z výroby. Bohužel opak je pravdou a i tento produkt je podobné zklamání. I přesto, že do ni dáváme pouze odvápněnou vodu z filtrační konvice, je schopna během žehlení 3x požadovat odvápnění, jinak nenapařuje. Koupili jsme už trochu ze zoufalství i tester tvrdosti vody a nemáme zdaleka nějak tvrdou vodu (obzvlášť tu z filtrační konvice). Výrobek je jednoduše nekvalitní a až přestane fungovat i tento kus, určitě přejdeme k jiné značce.
Výhody
velká žehlící plocha, žehlí dobře
Nevýhody
nekvalitní produkt - viz slovní recenze výše
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series DST5030/20 Parní žehlička
Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series DST5030/20 Parní žehlička
Testované v porovnaní s nelepivou žehliacou plochou Philips