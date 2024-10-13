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  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní

Séria 5000Naparovacia žehlička

DST5030/20

3.5
| (2) Recenzie
Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
Na skvelé každodenné výsledky potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto žehlička so žehliacou plochou SteamGlide Plus odolnou proti poškriabaniu, s vysokým rovnomerným výstupom pary a integrovanou funkciou Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa prináša výkon, ktorý vydrží.
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Jednotka v žehlení

Žehliaca plocha SteamGlide Plus vydrží 4-krát dlhšie*

Vynikajúci výkon pri každodennom používaní

  • Výkon 2400 W

  • Kontinuálny výstup pary 45 g/min

  • Parný ráz 180 g

  • SteamGlide Plus

  • Automatické bezpečnostné vypnutie

2 400 W na rýchle zahriatie

2 400 W na rýchle zahriatie

Poskytuje rýchle zohriatie a vysoký výkon.

Žehliaca plocha odolná voči poškriabaniu poskytuje plynulé kĺzanie

Žehliaca plocha odolná voči poškriabaniu poskytuje plynulé kĺzanie

Naša špeciálna žehliaca plocha SteamGlide Plus sa hladko kĺže po akejkoľvek tkanine. Takisto je nelepivá, odolná voči poškriabaniu a ľahko sa čistí.

Systém proti odkvapkávaniu zabráni vzniku škvŕn na odevoch počas žehlenia

Systém proti odkvapkávaniu zabráni vzniku škvŕn na odevoch počas žehlenia

Náš systém proti odkvapkávaniu umožňuje bezpečné žehlenie jemných tkanín pri nízkych teplotách. Nemusíte sa obávať, že kvapky vody spôsobia škvrny.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

3.5

z 5

2

Recenzie

4
3
1

13/10/2024

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Žehlička mi vyhovuje, dobře padne do ruky, vytváří dostatečné množství páry, velký otvor pro doplňování vody, dobře žehlí, je lehká.

Výhody

dostatek páry, snadno klouže po prádle, je lehká

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series DST5030/20 Parní žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series DST5030/20 Parní žehlička

03/04/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Nic moc

Je to už druhá žehlička od Philipsu v pořadí tento rok, která vůbec nesplňuje naše očekávání. Prvnímu (téměř totožnému typu žehličky) odešlo napařovací tlačítko. Přestalo fungovat i přes pravidelné odvápňování (to, že se nejednalo o naší chybu potvrdilo i reklamační oddělení). Koupili jsme tedy tuto, o něco lepší model, s tím, že předchozí kus nám asi nepřálo štěstí a byl to vadný kus z výroby. Bohužel opak je pravdou a i tento produkt je podobné zklamání. I přesto, že do ni dáváme pouze odvápněnou vodu z filtrační konvice, je schopna během žehlení 3x požadovat odvápnění, jinak nenapařuje. Koupili jsme už trochu ze zoufalství i tester tvrdosti vody a nemáme zdaleka nějak tvrdou vodu (obzvlášť tu z filtrační konvice). Výrobek je jednoduše nekvalitní a až přestane fungovat i tento kus, určitě přejdeme k jiné značce.

Výhody

velká žehlící plocha, žehlí dobře

Nevýhody

nekvalitní produkt - viz slovní recenze výše

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series DST5030/20 Parní žehlička

Táto recenzia bola vytvorená pre 5000 Series DST5030/20 Parní žehlička

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované v porovnaní s nelepivou žehliacou plochou Philips