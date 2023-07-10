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  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní

Séria 5000Naparovacia žehlička

DST5040/80

5
| (17) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
Na skvelé každodenné výsledky potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto žehlička so žehliacou plochou SteamGlide Plus odolnou proti poškriabaniu, s vysokým rovnomerným výstupom pary a integrovanou funkciou Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa prináša výkon, ktorý vydrží.
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Jednotka v žehlení

Žehliaca plocha SteamGlide Plus vydrží 4-krát dlhšie*

Vynikajúci výkon pri každodennom používaní

  • Výkon 2600 W

  • Kontinuálny výstup pary 45 g/min

  • 200 g zosilnená para

  • SteamGlide Plus

  • Automatické bezpečnostné vypnutie

2600 W na rýchle zahriatie

2600 W na rýchle zahriatie

Poskytuje rýchle zohriatie a vysoký výkon.

Žehliaca plocha odolná voči poškriabaniu poskytuje plynulé kĺzanie

Žehliaca plocha odolná voči poškriabaniu poskytuje plynulé kĺzanie

Naša špeciálna žehliaca plocha SteamGlide Plus sa hladko kĺže po akejkoľvek tkanine. Takisto je nelepivá, odolná voči poškriabaniu a ľahko sa čistí.

Systém proti odkvapkávaniu zabráni vzniku škvŕn na odevoch počas žehlenia

Systém proti odkvapkávaniu zabráni vzniku škvŕn na odevoch počas žehlenia

Náš systém proti odkvapkávaniu umožňuje bezpečné žehlenie jemných tkanín pri nízkych teplotách. Nemusíte sa obávať, že kvapky vody spôsobia škvrny.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

17

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

10/07/2023

Україна

Україна

Вибором праски задоволена!

Шкода, що не придбала раніше. Прасувати з нею - це одне задоволення. Рекомендую: співвідношення ціна-якість та цікавий дизайн,який візуалньно виглядає ще краще, ніж на фото.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

18/12/2022

Україна

Україна

Технологічна праска

Классний варіант для прасування і відпарювання речей.Технологічна підошва, яка легко ковзає по тканині та підбирається до найскладніших місць - все це прискорює та значно полегшує процес прасування. У руці лежить зручно, рука не втомлюється, відчувається вага. Дуже задоволені

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

21/11/2022

Україна

Україна

Чорна, потужна і просто дуже класна праска

Дуже стильно виглядає і класна потужність та паровий удар. Користуюсь десь півроку. Праска служить чудово, нарікань немає. Подобається можливість верикального прасування: штори, одяг - вогонь!

Výhody

бренд, дизайн, крутий результат прасування

Nevýhody

не вистачає золотої окантовочки

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

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  1. Testované v porovnaní s nelepivou žehliacou plochou Philips