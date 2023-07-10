Jednotka v žehlení
Výkon 2600 W
Kontinuálny výstup pary 45 g/min
200 g zosilnená para
SteamGlide Plus
Automatické bezpečnostné vypnutie
Poskytuje rýchle zohriatie a vysoký výkon.
Naša špeciálna žehliaca plocha SteamGlide Plus sa hladko kĺže po akejkoľvek tkanine. Takisto je nelepivá, odolná voči poškriabaniu a ľahko sa čistí.
Náš systém proti odkvapkávaniu umožňuje bezpečné žehlenie jemných tkanín pri nízkych teplotách. Nemusíte sa obávať, že kvapky vody spôsobia škvrny.
5.0
z 5
17
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Домогосподарка
10/07/2023
Україна
Вибором праски задоволена!
Шкода, що не придбала раніше. Прасувати з нею - це одне задоволення. Рекомендую: співвідношення ціна-якість та цікавий дизайн,який візуалньно виглядає ще краще, ніж на фото.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Zebr@81
18/12/2022
Україна
Технологічна праска
Классний варіант для прасування і відпарювання речей.Технологічна підошва, яка легко ковзає по тканині та підбирається до найскладніших місць - все це прискорює та значно полегшує процес прасування. У руці лежить зручно, рука не втомлюється, відчувається вага. Дуже задоволені
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
zHiraFF
21/11/2022
Україна
Súčasť akcie
Чорна, потужна і просто дуже класна праска
Дуже стильно виглядає і класна потужність та паровий удар. Користуюсь десь півроку. Праска служить чудово, нарікань немає. Подобається можливість верикального прасування: штори, одяг - вогонь!
Výhody
бренд, дизайн, крутий результат прасування
Nevýhody
не вистачає золотої окантовочки
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Testované v porovnaní s nelepivou žehliacou plochou Philips