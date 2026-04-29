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6000 series Naparovacia žehlička

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6000 seriesNaparovacia žehlička

DST6009/30

6000 series Naparovacia žehlička

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips 6000 series Steam iron DST6009/30 - English (US)

  • PDF súbor, 1.3 MB
  • 7 October 2024

User Manual Philips 6000 series Steam iron

  • PDF súbor, 10.4 MB
  • 7 October 2024

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