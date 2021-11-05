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Všetky rady

  • Menej dolievania vody umožní dlhšie žehlenie
  • Menej dolievania vody umožní dlhšie žehlenie
  • Menej dolievania vody umožní dlhšie žehlenie
  • Menej dolievania vody umožní dlhšie žehlenie
  • Menej dolievania vody umožní dlhšie žehlenie
  • Menej dolievania vody umožní dlhšie žehlenie
  • Menej dolievania vody umožní dlhšie žehlenie
  • Menej dolievania vody umožní dlhšie žehlenie

6000 seriesNaparovacia žehlička

DST6009/30

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Menej dolievania vody umožní dlhšie žehlenie
Rad naparovacích žehličiek Philips 6000 Series má jednu z najväčších nádob na vodu spomedzi všetkých podobných produktov. Žehlite dlhšie bez potreby dopĺňania vody! Výkonná para vám umožní odstraňovať záhyby bez problémov.
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Jednotka v žehlení

Žehlite s veľkou nádobou na vodu

Menej dolievania vody umožní dlhšie žehlenie

  • 2600 W

  • Naparovanie 40 g/min; zosil. para 230g

  • 550 ml nádoba na vodu XL

  • Keramická žehliaca plocha

Keramická žehliaca plocha vám umožní jednoduché kĺzanie po látke.

Keramická žehliaca plocha vám umožní jednoduché kĺzanie po látke.

Keramická žehliaca plocha s odolnosťou proti poškriabaniu vám zabezpečí jednoduché kĺzanie.

Kontinuálny výstup pary až 40 g/min

Kontinuálny výstup pary až 40 g/min

Naparovacia žehlička Philips s kontinuálnym výstupom pary až 40 g/min poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Zosilnená para až 230 g pre tie najnepoddajnejšie záhyby

Zosilnená para až 230 g pre tie najnepoddajnejšie záhyby

Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

05/11/2021

Česká republika

Česká republika

Dobrý pomocník

Výborná žehlička , krásně klouzavý povrch žehlící desky, krásně napařuje, silný ráz páry

Výhody

Nekroutící přívodní šňůra, velký objem nádržky na vodu, keramická žehlící plocha

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series DST6009/30 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series DST6009/30 Napařovací žehlička

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