Jednotka v žehlení
2600 W
Naparovanie 40 g/min; zosil. para 230g
550 ml nádoba na vodu XL
Keramická žehliaca plocha
Keramická žehliaca plocha s odolnosťou proti poškriabaniu vám zabezpečí jednoduché kĺzanie.
Naparovacia žehlička Philips s kontinuálnym výstupom pary až 40 g/min poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Rossilek
05/11/2021
Česká republika
Dobrý pomocník
Výborná žehlička , krásně klouzavý povrch žehlící desky, krásně napařuje, silný ráz páry
Výhody
Nekroutící přívodní šňůra, velký objem nádržky na vodu, keramická žehlící plocha
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series DST6009/30 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series DST6009/30 Napařovací žehlička