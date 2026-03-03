DST6130/40
Jednotka v žehlení
50 g/min pary + 220 g parný ráz odstraňuje odolné záhyby
Technológia Drip-Stop zabraňuje úniku vody
OptimalTEMP - žiadne popáleniny na akejkoľvek látke vhodnej na žehlenie
Žehliaca plocha SteamGlide Plus pre hladké kĺzanie
300 ml nádržka + automatické vypnutie pre bezpečnosť
S nepretržitým výstupom pary 50 g/min môžete odstraňovať záhyby rýchlejšie a efektívnejšie.
Parný ráz poskytuje extra silu na zvládnutie odolných záhybov v hrubších látkach, pričom dodáva až 220 g pary pre efektívnejšie žehlenie.
Jedno optimálne nastavenie teploty pre všetky látky vhodné na žehlenie. Bez spálenia, garantované. Vďaka technológii OptimalTEMP garantujeme, že táto žehlička nikdy nespôsobí popáleniny na žiadnej látke vhodnej na žehlenie a môžete bezpečne žehliť všetko od džínsov po hodváb, od ľanu po kašmír, v akomkoľvek poradí, bez čakania na úpravu teploty alebo predbežného triedenia oblečenia
Hodnotenie
Testované inštitútom tretej strany na prítomnosť baktérií E. coli, S. aureus, C. albicans a roztočov na bavlne pri naparovaní 10 sekúnd.