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Všetky rady

  • Skvelé výsledky a bezpečnosť na všetkých žehliteľných látkach
  • Skvelé výsledky a bezpečnosť na všetkých žehliteľných látkach
  • Skvelé výsledky a bezpečnosť na všetkých žehliteľných látkach
  • Skvelé výsledky a bezpečnosť na všetkých žehliteľných látkach
  • Skvelé výsledky a bezpečnosť na všetkých žehliteľných látkach
  • Skvelé výsledky a bezpečnosť na všetkých žehliteľných látkach
  • Skvelé výsledky a bezpečnosť na všetkých žehliteľných látkach
  • Skvelé výsledky a bezpečnosť na všetkých žehliteľných látkach
  • Skvelé výsledky a bezpečnosť na všetkých žehliteľných látkach
  • Skvelé výsledky a bezpečnosť na všetkých žehliteľných látkach
  • Skvelé výsledky a bezpečnosť na všetkých žehliteľných látkach
  • Skvelé výsledky a bezpečnosť na všetkých žehliteľných látkach

Parná žehlička Philips série 6000High end irons

DST6130/40

Skvelé výsledky a bezpečnosť na všetkých žehliteľných látkach
Zažite výnimočný výkon a bezpečnosť so žehličkou Philips série 6000, navrhnutou pre všetky látky vhodné na žehlenie. Ponúka 50 g/min nepretržitej pary a výkonný parný ráz 220 g, čo umožňuje bezproblémové žehlenie bez rizika popálenia.
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Jednotka v žehlení

100% bezpečná, aj na jemných látkach.

Skvelé výsledky a bezpečnosť na všetkých žehliteľných látkach

  • 50 g/min pary + 220 g parný ráz odstraňuje odolné záhyby

  • Technológia Drip-Stop zabraňuje úniku vody

  • OptimalTEMP - žiadne popáleniny na akejkoľvek látke vhodnej na žehlenie

  • Žehliaca plocha SteamGlide Plus pre hladké kĺzanie

  • 300 ml nádržka + automatické vypnutie pre bezpečnosť

Poskytuje až 50 g/min pary na rýchlejšie odstránenie záhybov.

Poskytuje až 50 g/min pary na rýchlejšie odstránenie záhybov.

S nepretržitým výstupom pary 50 g/min môžete odstraňovať záhyby rýchlejšie a efektívnejšie.

Odstraňuje odolné záhyby pomocou výkonného parného rázu 220 g

Odstraňuje odolné záhyby pomocou výkonného parného rázu 220 g

Parný ráz poskytuje extra silu na zvládnutie odolných záhybov v hrubších látkach, pričom dodáva až 220 g pary pre efektívnejšie žehlenie.

Jedna dokonalá teplota pre všetky látky s technológiou OptimalTEMP

Jedna dokonalá teplota pre všetky látky s technológiou OptimalTEMP

Jedno optimálne nastavenie teploty pre všetky látky vhodné na žehlenie. Bez spálenia, garantované. Vďaka technológii OptimalTEMP garantujeme, že táto žehlička nikdy nespôsobí popáleniny na žiadnej látke vhodnej na žehlenie a môžete bezpečne žehliť všetko od džínsov po hodváb, od ľanu po kašmír, v akomkoľvek poradí, bez čakania na úpravu teploty alebo predbežného triedenia oblečenia

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované inštitútom tretej strany na prítomnosť baktérií E. coli, S. aureus, C. albicans a roztočov na bavlne pri naparovaní 10 sekúnd.