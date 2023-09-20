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  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary

Séria 7000Naparovacia žehlička Louros/bavlnená modrá

DST7020/20

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Garancia výkonnej pary
Dlhotrvajúci výkon s funkciou Quick Calc Release a žehliacou plochou SteamGlide Plus so zvýšenou odolnosťou voči poškriabaniu.
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Jednotka v žehlení

Vďaka nášmu vylepšenému parnému rázu

Garancia výkonnej pary

  • Kontinuálny výstup pary 50 g/min

  • Parný ráz 250 g

  • Žehliaca plocha SteamGlide Plus

Parný ráz až 250 g na vyrovnanie nepoddajných záhybov

Parný ráz až 250 g na vyrovnanie nepoddajných záhybov

Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.

Ochrana pred odkvapkávaním zabráni vzniku škvŕn na látke počas žehlenia

Ochrana pred odkvapkávaním zabráni vzniku škvŕn na látke počas žehlenia

Náš systém ochrany pred odkvapkávaním bráni vytváraniu škvŕn z kvapiek vody – môžete tak sebaisto žehliť pri každej teplote.

Žehliaca plocha SteamGlide Plus

Žehliaca plocha SteamGlide Plus

Žehliaca plocha SteamGlide Plus poskytuje skvelé kĺzanie po všetkých odevoch. Je odolná voči poškriabaniu a opotrebovaniu, nelepí sa a ľahko sa čistí.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

20/09/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

šikovná věcička, když nesuším prádlo v sušičce :-)

Potřebuji občas něco přežehlit, tato žehlička je krásná, šikonvě se čistí...

Výhody

velká, váží akorát

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá

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