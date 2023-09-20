Jednotka v žehlení
Kontinuálny výstup pary 50 g/min
Parný ráz 250 g
Žehliaca plocha SteamGlide Plus
Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.
Náš systém ochrany pred odkvapkávaním bráni vytváraniu škvŕn z kvapiek vody – môžete tak sebaisto žehliť pri každej teplote.
Žehliaca plocha SteamGlide Plus poskytuje skvelé kĺzanie po všetkých odevoch. Je odolná voči poškriabaniu a opotrebovaniu, nelepí sa a ľahko sa čistí.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Evulík
20/09/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
šikovná věcička, když nesuším prádlo v sušičce :-)
Potřebuji občas něco přežehlit, tato žehlička je krásná, šikonvě se čistí...
Výhody
velká, váží akorát
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá