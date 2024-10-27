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  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary

Séria 7000Naparovacia žehlička čierna/červená

DST7022/40

4.4
| (19) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
Garancia výkonnej pary
Dlhotrvajúci výkon s funkciou Quick Calc Release a žehliacou plochou SteamGlide Plus so zvýšenou odolnosťou voči poškriabaniu.
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Jednotka v žehlení

Vďaka nášmu vylepšenému parnému rázu

Garancia výkonnej pary

  • Kontinuálny výstup pary 50 g/min

  • Parný ráz 250 g

  • Žehliaca plocha SteamGlide Plus

Parný ráz až 250 g na vyrovnanie nepoddajných záhybov

Parný ráz až 250 g na vyrovnanie nepoddajných záhybov

Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.

Ochrana pred odkvapkávaním zabráni vzniku škvŕn na látke počas žehlenia

Ochrana pred odkvapkávaním zabráni vzniku škvŕn na látke počas žehlenia

Náš systém ochrany pred odkvapkávaním bráni vytváraniu škvŕn z kvapiek vody – môžete tak sebaisto žehliť pri každej teplote.

Žehliaca plocha SteamGlide Plus

Žehliaca plocha SteamGlide Plus

Žehliaca plocha SteamGlide Plus poskytuje skvelé kĺzanie po všetkých odevoch. Je odolná voči poškriabaniu a opotrebovaniu, nelepí sa a ľahko sa čistí.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.4

z 5

19

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

4
3
2

27/10/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Krásně žehlící..

Vzhled, funkce.....lehký úchop, rychlost napařování

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 7500 DST7510/80 Žehlička HV (modrá/zlatá)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 7500 DST7510/80 Žehlička HV (modrá/zlatá)

27/02/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Žehlička

Skvělá žehlička, moc pěkně vyžehlené prádlo. Doporučuji

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series DST7041/20 napařovací žehlička světle/tmavě modrá

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series DST7041/20 napařovací žehlička světle/tmavě modrá

10/01/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Je skvělá

Se žehličkou jsem maximálně spokojená, krásně žehlí, nepouští vodu. Mohu používat vodu z kohoutku, rychle se nahřívá. Baví mě to s ní mnohem více než s původní žehličkou z marketu. Doporučuji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series DST7022/40 napařovací žehlička černá/červená

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series DST7022/40 napařovací žehlička černá/červená

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