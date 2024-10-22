Jednotka v žehlení
Kontinuálny výstup pary 50 g/min
Parný ráz 250 g
Žehliaca plocha SteamGlide Plus
Automatické bezpečnostné vypnutie
Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.
Systém Quick Calc Release zabezpečuje jednoduché čistenie vašej žehličky a dlhotrvajúci výkon naparovania.
Náš systém ochrany pred odkvapkávaním bráni vytváraniu škvŕn z kvapiek vody – môžete tak sebaisto žehliť pri každej teplote.
4.0
z 5
5
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Elizabeth27
22/10/2024
Україна
Overený kupujúci
Чудова праска, те що треба!
Свої функції виконує на всі 100% Купувала зі знижкою в магазині Comfy за 2599грн. За таку ціну просто супер! Одна з нових моделей. Добре відпарює верхній одяг, трошки важка праска, але можна звикнути. Брала на заміну звичайній прасці без відпарювання. Моя перша парова праска. Недоліків не виявила. Користуюсь із задоволенням! Рекомендую!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Baraban
02/07/2024
Україна
Overený kupujúci
Обычный утюг
Быстрый нагрев, иногда капает с носика. За такие деньги обычный утюг
Nevýhody
Капает с носика , редко но есть. Не хватает лейки в комплекте для залива воды и тряпочки для протирки дна
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
LudMilka_11
01/05/2024
Україна
Задоволення при використанні праски
Користуюсь даною праскою декілька місяців і отримую задоволення Зі старом правкою була проблема просувати натуральні чоловічі рубашки. Ця праска справляється на 200%
Výhody
Не пригодах подошва
Nevýhody
Немає
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur