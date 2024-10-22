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  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary

Séria 7000Naparovacia žehlička tmavomodrá

DST7030/20

4
| (5) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Garancia výkonnej pary
Dlhotrvajúci výkon s funkciou Quick Calc Release a žehliacou plochou SteamGlide Plus so zvýšenou odolnosťou voči poškriabaniu.
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Jednotka v žehlení

Vďaka nášmu vylepšenému parnému rázu

Garancia výkonnej pary

  • Kontinuálny výstup pary 50 g/min

  • Parný ráz 250 g

  • Žehliaca plocha SteamGlide Plus

  • Automatické bezpečnostné vypnutie

Parný ráz až 250 g na vyrovnanie nepoddajných záhybov

Parný ráz až 250 g na vyrovnanie nepoddajných záhybov

Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.

Quick Calc Release

Quick Calc Release

Systém Quick Calc Release zabezpečuje jednoduché čistenie vašej žehličky a dlhotrvajúci výkon naparovania.

Ochrana pred odkvapkávaním zabráni vzniku škvŕn na látke počas žehlenia

Ochrana pred odkvapkávaním zabráni vzniku škvŕn na látke počas žehlenia

Náš systém ochrany pred odkvapkávaním bráni vytváraniu škvŕn z kvapiek vody – môžete tak sebaisto žehliť pri každej teplote.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

5

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2

22/10/2024

Україна

Україна

Overený kupujúci

Чудова праска, те що треба!

Свої функції виконує на всі 100% Купувала зі знижкою в магазині Comfy за 2599грн. За таку ціну просто супер! Одна з нових моделей. Добре відпарює верхній одяг, трошки важка праска, але можна звикнути. Брала на заміну звичайній прасці без відпарювання. Моя перша парова праска. Недоліків не виявила. Користуюсь із задоволенням! Рекомендую!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

02/07/2024

Україна

Україна

Overený kupujúci

Обычный утюг

Быстрый нагрев, иногда капает с носика. За такие деньги обычный утюг

Nevýhody

Капает с носика , редко но есть. Не хватает лейки в комплекте для залива воды и тряпочки для протирки дна

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

01/05/2024

Україна

Україна

Задоволення при використанні праски

Користуюсь даною праскою декілька місяців і отримую задоволення Зі старом правкою була проблема просувати натуральні чоловічі рубашки. Ця праска справляється на 200%

Výhody

Не пригодах подошва

Nevýhody

Немає

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

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  • 10% zľava
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