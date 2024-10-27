Jednotka v žehlení
Kontinuálny výstup pary 50 g/min
Parný ráz 250 g
Žehliaca plocha SteamGlide Elite
Automatické bezpečnostné vypnutie
Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.
Exkluzívna žehliaca plocha SteamGlide Elite od spoločnosti Philips je najlepšia z hľadiska dokonalého kĺzania a maximálnej odolnosti voči poškriabaniu.
Systém Quick Calc Release zabezpečuje jednoduché čistenie vašej žehličky a dlhotrvajúci výkon naparovania.
4.4
z 5
85
Recenzie
88%
Odporúča tento produkt
Kuchyňka
27/10/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Krásně žehlící..
Vzhled, funkce.....lehký úchop, rychlost napařování
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 7500 DST7510/80 Žehlička HV (modrá/zlatá)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 7500 DST7510/80 Žehlička HV (modrá/zlatá)
Nanukova
27/02/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Žehlička
Skvělá žehlička, moc pěkně vyžehlené prádlo. Doporučuji
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series DST7041/20 napařovací žehlička světle/tmavě modrá
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series DST7041/20 napařovací žehlička světle/tmavě modrá
Caliente
10/01/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Je skvělá
Se žehličkou jsem maximálně spokojená, krásně žehlí, nepouští vodu. Mohu používat vodu z kohoutku, rychle se nahřívá. Baví mě to s ní mnohem více než s původní žehličkou z marketu. Doporučuji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series DST7022/40 napařovací žehlička černá/červená
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series DST7022/40 napařovací žehlička černá/červená