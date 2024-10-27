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  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary

Séria 7000Naparovacia žehlička svetlomodrá/tmavomodrá

DST7041/20

4.4
| (19) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
Garancia výkonnej pary
Exkluzívna žehliaca plocha SteamGlide Elite so zvýšenou odolnosťou voči poškriabaniu a funkciou Quick Calc Release pre dlhotrvajúci výkon.
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Jednotka v žehlení

Plocha SteamGlideElite poskytuje optimálne kĺzanie a odolnosť

Garancia výkonnej pary

  • Kontinuálny výstup pary 50 g/min

  • Parný ráz 250 g

  • Žehliaca plocha SteamGlide Elite

  • Automatické bezpečnostné vypnutie

Parný ráz až 250 g na vyrovnanie nepoddajných záhybov

Parný ráz až 250 g na vyrovnanie nepoddajných záhybov

Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.

SteamGlide Elite: naša najkĺzavejšia žehliaca plocha odolná voči poškriabaniu

SteamGlide Elite: naša najkĺzavejšia žehliaca plocha odolná voči poškriabaniu

Exkluzívna žehliaca plocha SteamGlide Elite od spoločnosti Philips je najlepšia z hľadiska dokonalého kĺzania a maximálnej odolnosti voči poškriabaniu.

Quick Calc Release

Quick Calc Release

Systém Quick Calc Release zabezpečuje jednoduché čistenie vašej žehličky a dlhotrvajúci výkon naparovania.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

19

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

4
3
2

27/10/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Krásně žehlící..

Vzhled, funkce.....lehký úchop, rychlost napařování

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 7500 DST7510/80 Žehlička HV (modrá/zlatá)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 7500 DST7510/80 Žehlička HV (modrá/zlatá)

27/02/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Žehlička

Skvělá žehlička, moc pěkně vyžehlené prádlo. Doporučuji

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series DST7041/20 napařovací žehlička světle/tmavě modrá

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series DST7041/20 napařovací žehlička světle/tmavě modrá

10/01/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Je skvělá

Se žehličkou jsem maximálně spokojená, krásně žehlí, nepouští vodu. Mohu používat vodu z kohoutku, rychle se nahřívá. Baví mě to s ní mnohem více než s původní žehličkou z marketu. Doporučuji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series DST7022/40 napařovací žehlička černá/červená

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series DST7022/40 napařovací žehlička černá/červená

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