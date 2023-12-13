Jednotka v žehlení
Kontinuálny výstup pary 55 g/min
3 000 W
Žehliaca plocha SteamGlide Elite
Parný ráz 250 g
Automatické bezpečnostné vypnutie
Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.
Exkluzívna žehliaca plocha SteamGlide Elite od spoločnosti Philips je najlepšia z hľadiska dokonalého kĺzania a maximálnej odolnosti voči poškriabaniu.
Systém Quick Calc Release zabezpečuje jednoduché čistenie vašej žehličky a dlhotrvajúci výkon naparovania.
5.0
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Pajka!
13/12/2023
Česká republika
Ergonomická žehlička
Ergonomicky žehlička perfektně sedne do ruky. Oproti staršímu modelu, který mám doma perfektně napařuje. Velice oceňuji přídavný proud páry po stisku zevnitř rukojeti. Nemám ráda lehké žehličky a tato na váhu naprosto ideální – výborná. Dále oceňuji automatické odvápnění. Je velmi pohodlná a rychle nahřátá.
Výhody
Perfektně napařuje
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Martin5.0
13/12/2023
Česká republika
Praktická i pro chlapa
Super padne do ruky a díky automatickému vypnutí snad už nic nespálím.
Výhody
Automatické vypnutí, výkonná síla páry
Nevýhody
Žádných jsem si nevšiml
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
JitkaF
13/12/2023
Česká republika
Lehká a snadno ovladatelná
Osobně nerada žehlím, ale s touto žehličkou mě to začíná bavit. Je lehoučká a při žehlení není cítit sebemenší odpor vůči látce. Obrovskou výhodu vidím v tom, že mohu použít vodu z kohoutku.
Výhody
možnost použití vody z kohoutku
Nevýhody
na žádné jsem zatím nepřišla
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá