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  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary

Séria 7000Naparovacia žehlička modrá/žltá

DST7060/20

5
| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Garancia výkonnej pary
Exkluzívna žehliaca plocha SteamGlide Elite so zvýšenou odolnosťou voči poškriabaniu a funkciou Quick Calc Release pre dlhotrvajúci výkon.
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Jednotka v žehlení

Plocha SteamGlideElite poskytuje optimálne kĺzanie a odolnosť

Garancia výkonnej pary

  • Kontinuálny výstup pary 55 g/min

  • 3 000 W

  • Žehliaca plocha SteamGlide Elite

  • Parný ráz 250 g

  • Automatické bezpečnostné vypnutie

Parný ráz až 250 g na vyrovnanie nepoddajných záhybov

Parný ráz až 250 g na vyrovnanie nepoddajných záhybov

Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.

SteamGlide Elite: naša najkĺzavejšia žehliaca plocha odolná voči poškriabaniu

SteamGlide Elite: naša najkĺzavejšia žehliaca plocha odolná voči poškriabaniu

Exkluzívna žehliaca plocha SteamGlide Elite od spoločnosti Philips je najlepšia z hľadiska dokonalého kĺzania a maximálnej odolnosti voči poškriabaniu.

Quick Calc Release

Quick Calc Release

Systém Quick Calc Release zabezpečuje jednoduché čistenie vašej žehličky a dlhotrvajúci výkon naparovania.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

13/12/2023

Česká republika

Česká republika

Ergonomická žehlička

Ergonomicky žehlička perfektně sedne do ruky. Oproti staršímu modelu, který mám doma perfektně napařuje. Velice oceňuji přídavný proud páry po stisku zevnitř rukojeti. Nemám ráda lehké žehličky a tato na váhu naprosto ideální – výborná. Dále oceňuji automatické odvápnění. Je velmi pohodlná a rychle nahřátá.

Výhody

Perfektně napařuje

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

13/12/2023

Česká republika

Česká republika

Praktická i pro chlapa

Super padne do ruky a díky automatickému vypnutí snad už nic nespálím.

Výhody

Automatické vypnutí, výkonná síla páry

Nevýhody

Žádných jsem si nevšiml

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

13/12/2023

Česká republika

Česká republika

Lehká a snadno ovladatelná

Osobně nerada žehlím, ale s touto žehličkou mě to začíná bavit. Je lehoučká a při žehlení není cítit sebemenší odpor vůči látce. Obrovskou výhodu vidím v tom, že mohu použít vodu z kohoutku.

Výhody

možnost použití vody z kohoutku

Nevýhody

na žádné jsem zatím nepřišla

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

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