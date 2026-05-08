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  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary

Séria 7000Naparovacia žehlička magická tmavopurpurová

DST7061/30

4.9
| (24) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Garancia výkonnej pary
Exkluzívna žehliaca plocha SteamGlide Elite so zvýšenou odolnosťou voči poškriabaniu a funkciou Quick Calc Release pre dlhotrvajúci výkon.
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Jednotka v žehlení

Plocha SteamGlideElite poskytuje optimálne kĺzanie a odolnosť

Garancia výkonnej pary

  • Kontinuálny výstup pary 55 g/min

  • 3 000 W

  • Žehliaca plocha SteamGlide Elite

  • Parný ráz 250 g

  • Automatické bezpečnostné vypnutie

Parný ráz až 250 g na vyrovnanie nepoddajných záhybov

Parný ráz až 250 g na vyrovnanie nepoddajných záhybov

Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.

SteamGlide Elite: naša najkĺzavejšia žehliaca plocha odolná voči poškriabaniu

SteamGlide Elite: naša najkĺzavejšia žehliaca plocha odolná voči poškriabaniu

Exkluzívna žehliaca plocha SteamGlide Elite od spoločnosti Philips je najlepšia z hľadiska dokonalého kĺzania a maximálnej odolnosti voči poškriabaniu.

Quick Calc Release

Quick Calc Release

Systém Quick Calc Release zabezpečuje jednoduché čistenie vašej žehličky a dlhotrvajúci výkon naparovania.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

24

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
2
1

08/05/2026

Україна

Україна

-

не подає додатково пару коли натиксаєш кнопку під ручкою, що це може бути?

Výhody

1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Date of Use 2026-03-31

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Date of Use 2026-03-31

28/06/2025

Україна

Україна

Кращий виріб

Чудова праска яка дуже швидко та якісно прасує речі.

Výhody

Якісна річ на свої кошти

Nevýhody

Не бачу

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

16/04/2024

Україна

Україна

Чудово праска, варта своїх грошей

Чудово праска, варта своїх грошей Користуємося 4 роки. Кращої нема

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

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