Jednotka v žehlení
Kontinuálny výstup pary 55 g/min
3 000 W
Žehliaca plocha SteamGlide Elite
Parný ráz 250 g
Automatické bezpečnostné vypnutie
Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.
Exkluzívna žehliaca plocha SteamGlide Elite od spoločnosti Philips je najlepšia z hľadiska dokonalého kĺzania a maximálnej odolnosti voči poškriabaniu.
Systém Quick Calc Release zabezpečuje jednoduché čistenie vašej žehličky a dlhotrvajúci výkon naparovania.
4.9
z 5
24
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
08/05/2026
Україна
-
не подає додатково пару коли натиксаєш кнопку під ручкою, що це може бути?
Výhody
1
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Date of Use 2026-03-31
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Date of Use 2026-03-31
Сергій K
28/06/2025
Україна
Кращий виріб
Чудова праска яка дуже швидко та якісно прасує речі.
Výhody
Якісна річ на свої кошти
Nevýhody
Не бачу
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
myroslav
16/04/2024
Україна
Чудово праска, варта своїх грошей
Чудово праска, варта своїх грошей Користуємося 4 роки. Кращої нема
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur