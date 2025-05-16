DST8020/20
Jednotka v žehlení
Výkon 3000 W
Záruka vyžehlenia bez spálenia
Žehliaca plocha SteamGlide Elite
Kontinuálny výstup pary 55 g/min
S vyšším výkonom na rýchle zahriatie sa do žehlenia pustíte v jednom okamžiku.
Nepremrhajte ani jeden pohyb a odstraňujte záhyby z vášho oblečenia rýchlejšie vďaka kontinuálnemu výstupu pary až 55 g/min.
Zosilnená para až 240 g odstráni odolné záhyby zo všetkých druhov odevov.
Ocenenia
2.8
z 5
4
Recenzie
Karool
16/05/2025
Česká republika
Dokonalost
Rychlé nahřátí. Krásný design! Teplota se reguluje sama, jedním tahem přejíždím mezi materiály bez otáčení kolečkem a stažení teploty. Satén se neničí! Jsem nadšená. Třešničkou jsou dvířka na usazování kamene. Doporučuji.
Výhody
Krásný design. Rychlé nahřátí. Cena. Vertikál i žehlení. Dvířka na odvápnění a odstranění vodního kamene. Samotná regulace teploty.
Nevýhody
Zatím nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička
teta1
10/06/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
výborná kvalita
rychlé natopení na teplotu, dobrá kvalita, nemožnost natočení kabelu na žehličku (překáží)
Výhody
automatické nastavení teploty
Nevýhody
kabel není jak namotat na žehličku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička
Zimička
16/12/2025
Slovensko
Nie som s ňou spokojná
Jediná výhoda tejto, žehličky že nespálite látku. Prvú sme reklamovali lebo púšťala veľa vody, vytvárala mokré fľaky, ľutujem že som súhlasila s výmenou, aj táto sem tam vypúšťa mláky na látku, časom žehlí horšie a horšie. Má problém vyžehliť posteľné prádlo stále je dokrčené. Zvažujem kúpu novej žehličky nemám už na ňu nervy
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria Azur 8000 DST8020/20 Naparovacia žehlička
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria Azur 8000 DST8020/20 Naparovacia žehlička