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  • Bezchybné výsledky už za okamih
  • Bezchybné výsledky už za okamih
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Séria Azur 8000Naparovacia žehlička

DST8020/20

2.8
| (4) Recenzie

2 Ocenenia

Bezchybné výsledky už za okamih
Užívajte si bezproblémové žehlenie s našou novou žehličkou Philips Azur Series 8000 . Vďaka vysokému výkonu až 3000 W sa žehlička rýchlo zahreje, takže môžete okamžite začať žehliť. S technológiou OptimalTEMP si môžete byť istí, že nespálite žiadnu látku vhodnú na žehlenie.
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Jednotka v žehlení

Žiadne nastavovanie, žiadny problém

Bezchybné výsledky už za okamih

  • Výkon 3000 W

  • Záruka vyžehlenia bez spálenia

  • Žehliaca plocha SteamGlide Elite

  • Kontinuálny výstup pary 55 g/min

3 000 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

3 000 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

S vyšším výkonom na rýchle zahriatie sa do žehlenia pustíte v jednom okamžiku.

Silný prúd pary s výstupom až do 55 g/min

Silný prúd pary s výstupom až do 55 g/min

Nepremrhajte ani jeden pohyb a odstraňujte záhyby z vášho oblečenia rýchlejšie vďaka kontinuálnemu výstupu pary až 55 g/min.

Zosilnená para až 240 g si poradí aj s najodolnejšími záhybmi

Zosilnená para až 240 g si poradí aj s najodolnejšími záhybmi

Zosilnená para až 240 g odstráni odolné záhyby zo všetkých druhov odevov.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

2.8

z 5

4

Recenzie

3
2

16/05/2025

Česká republika

Česká republika

Dokonalost

Rychlé nahřátí. Krásný design! Teplota se reguluje sama, jedním tahem přejíždím mezi materiály bez otáčení kolečkem a stažení teploty. Satén se neničí! Jsem nadšená. Třešničkou jsou dvířka na usazování kamene. Doporučuji.

Výhody

Krásný design. Rychlé nahřátí. Cena. Vertikál i žehlení. Dvířka na odvápnění a odstranění vodního kamene. Samotná regulace teploty.

Nevýhody

Zatím nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

10/06/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

výborná kvalita

rychlé natopení na teplotu, dobrá kvalita, nemožnost natočení kabelu na žehličku (překáží)

Výhody

automatické nastavení teploty

Nevýhody

kabel není jak namotat na žehličku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

16/12/2025

Slovensko

Slovensko

Nie som s ňou spokojná

Jediná výhoda tejto, žehličky že nespálite látku. Prvú sme reklamovali lebo púšťala veľa vody, vytvárala mokré fľaky, ľutujem že som súhlasila s výmenou, aj táto sem tam vypúšťa mláky na látku, časom žehlí horšie a horšie. Má problém vyžehliť posteľné prádlo stále je dokrčené. Zvažujem kúpu novej žehličky nemám už na ňu nervy

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria Azur 8000 DST8020/20 Naparovacia žehlička

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria Azur 8000 DST8020/20 Naparovacia žehlička

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