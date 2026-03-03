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Séria Azur 8000Naparovacia žehlička

DST8021/30

2 Ocenenia

Bezchybné výsledky už za okamih
Užívajte si bezproblémové žehlenie s našou novou žehličkou Philips Azur Series 8000 . Vďaka vysokému výkonu až 3000 W sa žehlička rýchlo zahreje, takže môžete okamžite začať žehliť. S technológiou OptimalTEMP si môžete byť istí, že nespálite žiadnu látku vhodnú na žehlenie.
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Jednotka v žehlení

Žiadne nastavovanie, žiadny problém

Bezchybné výsledky už za okamih

  • Výkon 3000 W

  • Záruka vyžehlenia bez spálenia

  • Žehliaca plocha SteamGlide Elite

  • Kontinuálny výstup pary 55 g/min

Zosilnená para až 240 g si poradí aj s najodolnejšími záhybmi

Zosilnená para až 240 g si poradí aj s najodolnejšími záhybmi

Zosilnená para až 240 g odstráni odolné záhyby zo všetkých druhov odevov.

Jedno ideálne nastavenie teploty zaručene nič nespáli

Jedno ideálne nastavenie teploty zaručene nič nespáli

Jedno ideálne nastavenie pre všetky látky vhodné na žehlenie zaručí, že sa vám nič nespáli. Vďaka technológii OptimalTEMP táto žehlička zaručene nespáli žiadnu látku vhodnú na žehlenie a bezpečne vyžehlí všetko od džínsov, hodvábu, ľanu až po kašmír. Nestrácajte čas triedením oblečenia a nečakajte, kým sa vám žehlička zahreje alebo vychladne.

Žehliaca plocha SteamGlide Elite pre dokonalé kĺzanie a dlhú životnosť

Žehliaca plocha SteamGlide Elite pre dokonalé kĺzanie a dlhú životnosť

Plynule kĺzajte po záhyboch vášho oblečenia so superhladkou a šetrnou žehliacou plochou SteamGlide Elite. Superhladká žehliaca plocha SteamGlide Elite je trvácna, odolná voči poškriabaniu a ľahko sa čistí.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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