DST8021/30
Jednotka v žehlení
Výkon 3000 W
Záruka vyžehlenia bez spálenia
Žehliaca plocha SteamGlide Elite
Kontinuálny výstup pary 55 g/min
Zosilnená para až 240 g odstráni odolné záhyby zo všetkých druhov odevov.
Jedno ideálne nastavenie pre všetky látky vhodné na žehlenie zaručí, že sa vám nič nespáli. Vďaka technológii OptimalTEMP táto žehlička zaručene nespáli žiadnu látku vhodnú na žehlenie a bezpečne vyžehlí všetko od džínsov, hodvábu, ľanu až po kašmír. Nestrácajte čas triedením oblečenia a nečakajte, kým sa vám žehlička zahreje alebo vychladne.
Plynule kĺzajte po záhyboch vášho oblečenia so superhladkou a šetrnou žehliacou plochou SteamGlide Elite. Superhladká žehliaca plocha SteamGlide Elite je trvácna, odolná voči poškriabaniu a ľahko sa čistí.
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