DST8030/70
Jednotka v žehlení
Výkon 3000 W
Kontinuálny výstup pary až 80 g/min
Funkcia turbo s výstupom pary až 240 g
Záruka vyžehlenia bez spálenia
Nepremrhajte ani jeden pohyb a odstraňujte záhyby z vášho oblečenia rýchlejšie vďaka kontinuálnemu výstupu pary až 80 g/min.
Jedno ideálne nastavenie pre všetky látky vhodné na žehlenie zaručí, že sa vám nič nespáli. Vďaka technológii OptimalTEMP táto žehlička zaručene nespáli žiadnu látku vhodnú na žehlenie a bezpečne vyžehlí všetko od džínsov, hodvábu, ľanu až po kašmír. Nestrácajte čas triedením oblečenia a nečakajte, kým sa vám žehlička zahreje alebo vychladne.
Funkcia Quick Calc Release pomáha udržiavať maximálny výkon odstraňovaním nahromadeného vápnika a vodného kameňa.
Ocenenia
1.5
z 5
4
Recenzie
Hanele70
18/07/2024
Česká republika
Zklamání
Zakoupila jsem si s nadšením tento typ žehličky, zaujala mě automatická regulace teploty (pro ženu: i kombinace barev). Při prvním žehlení jsem byla nadšená, vše probíhalo jak mělo. Při druhém žehlení mírně vrzala rukojeť, říkám si asi si to sedá. Při třetím žehlení vrzání rukojeti zesílílo a bylo dost nepříjemné, když žehlíte dvě hodiny. Žehličku jsem reklamovala, bylo mi řečeno, že to není závada - vytřeštila jsem oči. S nelibostí jsem žehličku jsem vyměnila za jiný typ.
Výhody
regulace teploty - super
Nevýhody
rukojeť vrže
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička
Lidija27
24/06/2025
Srbija
Ništa posebno
Ne opravdava visoku cenu. Prestala je da radi posle samo 8 meseci, zamenili su mi za novu. Vertikalno peglanje nije moguće.
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru
Roses5
15/11/2025
Srbija
Mnogo losa pegla
Mnogo lose pegla, preteska je i ispusta vodu non stop Ne preporucujem nikom
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru