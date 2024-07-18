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Všetky rady

  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom

Séria Azur 8000Naparovacia žehlička

DST8030/70

1.5
| (4) Recenzie

2 Ocenenia

Bezchybné výsledky jedným ťahom
Výkonné žehlenie s našou novou žehličkou Philips Azur série 8000. Vďaka funkcii turbo s výstupom pary až 240 g odstránite aj tie najodolnejšie záhyby jedným ťahom. Vďaka výkonu až 3000 W môžete okamžite začať žehliť a konzistentný silný prúd pary zaručí bezchybné výsledky.
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Jednotka v žehlení

Najsilnejšie naparovanie s inteligentným výkonom

Bezchybné výsledky jedným ťahom

  • Výkon 3000 W

  • Kontinuálny výstup pary až 80 g/min

  • Funkcia turbo s výstupom pary až 240 g

  • Záruka vyžehlenia bez spálenia

Silný prúd pary s výstupom až do 80 g/min

Silný prúd pary s výstupom až do 80 g/min

Nepremrhajte ani jeden pohyb a odstraňujte záhyby z vášho oblečenia rýchlejšie vďaka kontinuálnemu výstupu pary až 80 g/min.

Jedno ideálne nastavenie teploty zaručene nič nespáli

Jedno ideálne nastavenie teploty zaručene nič nespáli

Jedno ideálne nastavenie pre všetky látky vhodné na žehlenie zaručí, že sa vám nič nespáli. Vďaka technológii OptimalTEMP táto žehlička zaručene nespáli žiadnu látku vhodnú na žehlenie a bezpečne vyžehlí všetko od džínsov, hodvábu, ľanu až po kašmír. Nestrácajte čas triedením oblečenia a nečakajte, kým sa vám žehlička zahreje alebo vychladne.

Funkcia Quick Calc Release pre dlhotrvajúci výkon

Funkcia Quick Calc Release pre dlhotrvajúci výkon

Funkcia Quick Calc Release pomáha udržiavať maximálny výkon odstraňovaním nahromadeného vápnika a vodného kameňa.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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1.5

z 5

4

Recenzie

5
4
3

18/07/2024

Česká republika

Česká republika

Zklamání

Zakoupila jsem si s nadšením tento typ žehličky, zaujala mě automatická regulace teploty (pro ženu: i kombinace barev). Při prvním žehlení jsem byla nadšená, vše probíhalo jak mělo. Při druhém žehlení mírně vrzala rukojeť, říkám si asi si to sedá. Při třetím žehlení vrzání rukojeti zesílílo a bylo dost nepříjemné, když žehlíte dvě hodiny. Žehličku jsem reklamovala, bylo mi řečeno, že to není závada - vytřeštila jsem oči. S nelibostí jsem žehličku jsem vyměnila za jiný typ.

Výhody

regulace teploty - super

Nevýhody

rukojeť vrže

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička

24/06/2025

Srbija

Srbija

Ništa posebno

Ne opravdava visoku cenu. Prestala je da radi posle samo 8 meseci, zamenili su mi za novu. Vertikalno peglanje nije moguće.

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

15/11/2025

Srbija

Srbija

Mnogo losa pegla

Mnogo lose pegla, preteska je i ispusta vodu non stop Ne preporucujem nikom

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

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