Jednotka v žehlení
Výkon 3000 W
Kontinuálna para 90 g/min
Funkcia turbo s výstupom pary až 260 g
Záruka vyžehlenia bez spálenia
Funkcia Quick Calc Release pomáha udržiavať maximálny výkon odstraňovaním nahromadeného vápnika a vodného kameňa.
Zabezpečte si rýchle žehlenie bez námahy vďaka novej technológii snímača pohybu, ktorá automaticky uvoľní paru, keď žehličkou pohnete.
Jedno ideálne nastavenie pre všetky látky vhodné na žehlenie zaručí, že sa vám nič nespáli. Vďaka technológii OptimalTEMP táto žehlička zaručene nespáli žiadnu látku vhodnú na žehlenie a bezpečne vyžehlí všetko od džínsov, hodvábu, ľanu až po kašmír. Nestrácajte čas triedením oblečenia a nečakajte, kým sa vám žehlička zahreje alebo vychladne.
Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
LUCIE K.
15/07/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Spokojenost
Vybrala jsem kvůli možnosti automatické teploty, a to funguje super. Je příjemné těžká a neocenitelna je dlouhá šňůra
Výhody
Automatická teplota
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička