VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom

Séria Azur 8000Naparovacia žehlička

DST8040/30

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

2 Ocenenia

Bezchybné výsledky jedným ťahom
Výkonné žehlenie s našou novou žehličkou Philips Azur Series 8000. Vďaka funkcii turbo s výstupom pary až 260 g odstránite aj tie najodolnejšie záhyby jedným ťahom. Vďaka výkonu až 3000 W môžete okamžite začať žehliť a konzistentný silný prúd pary zaručí bezchybné výsledky.
Zobraziť všetky výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Jednotka v žehlení

Najsilnejšie naparovanie s inteligentným výkonom

Bezchybné výsledky jedným ťahom

  • Výkon 3000 W

  • Kontinuálna para 90 g/min

  • Funkcia turbo s výstupom pary až 260 g

  • Záruka vyžehlenia bez spálenia

Funkcia Quick Calc Release pre dlhotrvajúci výkon

Funkcia Quick Calc Release pre dlhotrvajúci výkon

Funkcia Quick Calc Release pomáha udržiavať maximálny výkon odstraňovaním nahromadeného vápnika a vodného kameňa.

Žehlenie bez námahy s automatickým naparovaním

Žehlenie bez námahy s automatickým naparovaním

Zabezpečte si rýchle žehlenie bez námahy vďaka novej technológii snímača pohybu, ktorá automaticky uvoľní paru, keď žehličkou pohnete.

Jedno ideálne nastavenie teploty zaručene nič nespáli

Jedno ideálne nastavenie teploty zaručene nič nespáli

Jedno ideálne nastavenie pre všetky látky vhodné na žehlenie zaručí, že sa vám nič nespáli. Vďaka technológii OptimalTEMP táto žehlička zaručene nespáli žiadnu látku vhodnú na žehlenie a bezpečne vyžehlí všetko od džínsov, hodvábu, ľanu až po kašmír. Nestrácajte čas triedením oblečenia a nečakajte, kým sa vám žehlička zahreje alebo vychladne.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD12
  • Award image VRS_PBTAWARD13

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

15/07/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Spokojenost

Vybrala jsem kvůli možnosti automatické teploty, a to funguje super. Je příjemné těžká a neocenitelna je dlouhá šňůra

Výhody

Automatická teplota

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky