Jednotka v žehlení
Výkon 3000 W
Nepretržitá para 90 g/min
Funkcia turbo s výstupom pary až 260 g
Záruka vyžehlenia bez spálenia
Jedno ideálne nastavenie pre všetky látky vhodné na žehlenie zaručí, že sa vám nič nespáli. Vďaka technológii OptimalTEMP táto žehlička zaručene nespáli žiadnu látku vhodnú na žehlenie a bezpečne vyžehlí všetko od džínsov, hodvábu, ľanu až po kašmír. Nestrácajte čas triedením oblečenia a nečakajte, kým sa vám žehlička zahreje alebo vychladne.
Plynule kĺzajte po záhyboch vášho oblečenia so superhladkou a šetrnou žehliacou plochou SteamGlide Elite. Superhladká žehliaca plocha SteamGlide Elite je trvácna, odolná voči poškriabaniu a ľahko sa čistí.
Zabezpečte si rýchle žehlenie bez námahy vďaka novej technológii snímača pohybu, ktorá automaticky uvoľní paru, keď žehličkou pohnete.
Ocenenia
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Ája 20
09/04/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Žehlička je super nemusí se hlídat teplota , je bez problémů
Výhody
Super funkce
Nevýhody
Zatím nejsou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička
Žehla 666
08/04/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Bez problémů.
Polo automatická žehlička, nemusím upravovat teploty, nastavení automatický.
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička
Obilí
03/03/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Skvělá žehlička.
Snadné žehlení bez nastavování teploty na různé druhy látek.
Výhody
Bez regulace teploty.
Nevýhody
Nic.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička