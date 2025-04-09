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  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
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Séria Azur 8000Naparovacia žehlička

DST8041/80

5
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

2 Ocenenia

Bezchybné výsledky jedným ťahom
Výkonné žehlenie s našou novou žehličkou Philips Azur Series 8000. Vďaka funkcii turbo s výstupom pary až 260 g odstránite aj tie najodolnejšie záhyby jedným ťahom. Vďaka výkonu až 3000 W môžete okamžite začať žehliť a konzistentný silný prúd pary zaručí bezchybné výsledky.
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Jednotka v žehlení

Najsilnejšie naparovanie s inteligentným výkonom

Bezchybné výsledky jedným ťahom

  • Výkon 3000 W

  • Nepretržitá para 90 g/min

  • Funkcia turbo s výstupom pary až 260 g

  • Záruka vyžehlenia bez spálenia

Jedno ideálne nastavenie teploty zaručene nič nespáli

Jedno ideálne nastavenie teploty zaručene nič nespáli

Jedno ideálne nastavenie pre všetky látky vhodné na žehlenie zaručí, že sa vám nič nespáli. Vďaka technológii OptimalTEMP táto žehlička zaručene nespáli žiadnu látku vhodnú na žehlenie a bezpečne vyžehlí všetko od džínsov, hodvábu, ľanu až po kašmír. Nestrácajte čas triedením oblečenia a nečakajte, kým sa vám žehlička zahreje alebo vychladne.

Žehliaca plocha SteamGlide Elite pre dokonalé kĺzanie a dlhú životnosť

Žehliaca plocha SteamGlide Elite pre dokonalé kĺzanie a dlhú životnosť

Plynule kĺzajte po záhyboch vášho oblečenia so superhladkou a šetrnou žehliacou plochou SteamGlide Elite. Superhladká žehliaca plocha SteamGlide Elite je trvácna, odolná voči poškriabaniu a ľahko sa čistí.

Žehlenie bez námahy s automatickým naparovaním

Žehlenie bez námahy s automatickým naparovaním

Zabezpečte si rýchle žehlenie bez námahy vďaka novej technológii snímača pohybu, ktorá automaticky uvoľní paru, keď žehličkou pohnete.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

09/04/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Žehlička je super nemusí se hlídat teplota , je bez problémů

Výhody

Super funkce

Nevýhody

Zatím nejsou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

08/04/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Bez problémů.

Polo automatická žehlička, nemusím upravovat teploty, nastavení automatický.

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

03/03/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělá žehlička.

Snadné žehlení bez nastavování teploty na různé druhy látek.

Výhody

Bez regulace teploty.

Nevýhody

Nic.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

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