Jednotka v žehlení
Výkon 3000 W
Nepretržitá para 100 g/min
Funkcia turbo s výstupom pary až 260 g
Záruka vyžehlenia bez spálenia
S vyšším výkonom na rýchle zahriatie sa do žehlenia pustíte v jednom okamžiku.
Séria Azur 8000 poskytuje až 100 g/min mimoriadne výkonnej a konzistentnej pary na rýchlejšie odstránenie záhybov.
Mimoriadne dlhé naparovanie s vyšším výkonom odstráni náročné záhyby aj z vašich obľúbených džínsov a iných hrubých látok. Funkcia turbo s výstupom pary až 260 g pre ešte výkonnejšie žehlenie.
Ocenenia
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Ivy*
30/07/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Spokojenost
Super žehlička, nemusím řešit nastavení teploty a jen žehlím :-) a opravdu žádný materiál není problém a nestalo se, že bych něco spálila či jinak poškodila. S funkčností žehličky jsem naprosto spokojená. Jediná maličkatá "závada" je, že šňůra nejde omotat kolem žehličky...či jinak pevně smotat při ukládání žehličky. U minulé žehličky jsem šňůru omotala a nikde šňůra nepřekážela a žehlička tím byla skladnější. Vyřešila jsem to suchým zipem, kterým smotanou šňůru omotám.
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička
Bubunka 53
24/06/2025
Česká republika
PHLILIPS TOP
Je mi 72 let a ŽEHLENÍ je moje potěšení! Věřte mi, že jsem už vyzkoušela mnoho značek na trhu,ale značka PHILIPS, je skutečně NEJLEPŠÍ ŽEHLIČKA a má všech 5 hvězdiček oprávněně!!! Mohu doporučit na 1000% a nejen žehličku této značky 👍👍👍
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička
zhoffma
02/12/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
skvělý výrobek
nejbáječnější žehlička,jakou jsem kdy měla. Sama si hlídá teplotu (žádná se nenastavuje), skvěle napařuje a vypíná, když si jí dlouho nevšímám...za mě TOP výrobek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička