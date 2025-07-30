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  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom

Séria Azur 8000Naparovacia žehlička

DST8050/20

5
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

2 Ocenenia

Bezchybné výsledky jedným ťahom
Výkonné žehlenie s našou novou žehličkou Philips Azur Series 8000. Vďaka funkcii turbo s výstupom pary až 260 g odstránite aj tie najodolnejšie záhyby jedným ťahom. Vďaka výkonu až 3000 W môžete okamžite začať žehliť a konzistentný silný prúd pary zaručí bezchybné výsledky.
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Jednotka v žehlení

Najsilnejšie naparovanie s inteligentným výkonom

Bezchybné výsledky jedným ťahom

  • Výkon 3000 W

  • Nepretržitá para 100 g/min

  • Funkcia turbo s výstupom pary až 260 g

  • Záruka vyžehlenia bez spálenia

3 000 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

3 000 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

S vyšším výkonom na rýchle zahriatie sa do žehlenia pustíte v jednom okamžiku.

Až 100 g/min silného nepretržitého výstupu pary

Až 100 g/min silného nepretržitého výstupu pary

Séria Azur 8000 poskytuje až 100 g/min mimoriadne výkonnej a konzistentnej pary na rýchlejšie odstránenie záhybov.

Funkcia turbo s výstupom pary až 260 g si poradí aj s najodolnejšími záhybmi

Funkcia turbo s výstupom pary až 260 g si poradí aj s najodolnejšími záhybmi

Mimoriadne dlhé naparovanie s vyšším výkonom odstráni náročné záhyby aj z vašich obľúbených džínsov a iných hrubých látok. Funkcia turbo s výstupom pary až 260 g pre ešte výkonnejšie žehlenie.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

30/07/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Spokojenost

Super žehlička, nemusím řešit nastavení teploty a jen žehlím :-) a opravdu žádný materiál není problém a nestalo se, že bych něco spálila či jinak poškodila. S funkčností žehličky jsem naprosto spokojená. Jediná maličkatá "závada" je, že šňůra nejde omotat kolem žehličky...či jinak pevně smotat při ukládání žehličky. U minulé žehličky jsem šňůru omotala a nikde šňůra nepřekážela a žehlička tím byla skladnější. Vyřešila jsem to suchým zipem, kterým smotanou šňůru omotám.

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička

24/06/2025

Česká republika

Česká republika

PHLILIPS TOP

Je mi 72 let a ŽEHLENÍ je moje potěšení! Věřte mi, že jsem už vyzkoušela mnoho značek na trhu,ale značka PHILIPS, je skutečně NEJLEPŠÍ ŽEHLIČKA a má všech 5 hvězdiček oprávněně!!! Mohu doporučit na 1000% a nejen žehličku této značky 👍👍👍

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička

02/12/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

skvělý výrobek

nejbáječnější žehlička,jakou jsem kdy měla. Sama si hlídá teplotu (žádná se nenastavuje), skvěle napařuje a vypíná, když si jí dlouho nevšímám...za mě TOP výrobek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička

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