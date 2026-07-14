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  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom
  • Bezchybné výsledky jedným ťahom

Séria Azur 8000Steam Iron

DST8070/80

5
| (1) Recenzia

2 Ocenenia

Bezchybné výsledky jedným ťahom
Výkonné žehlenie s našou novou žehličkou Philips Azur série 8000. Vďaka funkcii turbo s výstupom pary až 260 g odstránite aj tie najodolnejšie záhyby jedným ťahom. Vďaka výkonu až 3000 W môžete okamžite začať žehliť a konzistentný silný prúd pary zaručí bezchybné výsledky.
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Jednotka v žehlení

Najsilnejšie naparovanie s inteligentným výkonom

Bezchybné výsledky jedným ťahom

  • Výkon 3000 W

  • Kontinuálny výstup pary 110 g/min

  • Funkcia turbo s výstupom pary až 260 g

  • Záruka vyžehlenia bez spálenia

Jedno ideálne nastavenie teploty zaručene nič nespáli

Jedno ideálne nastavenie teploty zaručene nič nespáli

Jedno ideálne nastavenie pre všetky látky vhodné na žehlenie zaručí, že sa vám nič nespáli. Vďaka technológii OptimalTEMP táto žehlička zaručene nespáli žiadnu látku vhodnú na žehlenie a bezpečne vyžehlí všetko od džínsov, hodvábu, ľanu až po kašmír. Nestrácajte čas triedením oblečenia a nečakajte, kým sa vám žehlička zahreje alebo vychladne.

Žehliaca plocha SteamGlide Elite pre dokonalé kĺzanie a dlhú životnosť

Žehliaca plocha SteamGlide Elite pre dokonalé kĺzanie a dlhú životnosť

Plynule kĺzajte po záhyboch vášho oblečenia so superhladkou a šetrnou žehliacou plochou SteamGlide Elite. Superhladká žehliaca plocha SteamGlide Elite je trvácna, odolná voči poškriabaniu a ľahko sa čistí.

Žehlenie bez námahy s automatickým naparovaním

Žehlenie bez námahy s automatickým naparovaním

Zabezpečte si rýchle žehlenie bez námahy vďaka novej technológii snímača pohybu, ktorá automaticky uvoľní paru, keď žehličkou pohnete.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

4
3
2
1

14/07/2026

Slovensko

Slovensko

Rýchlo, kvalitne, bez námahy

Je super 👍, rýchlo, jednoducho a dobre vyžehlené všetky druhy materiálov ⬆️. Nemusí sa nastavovať teplota. Jediné mínus, že má veľkú "spotrebu" vody 😔

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron

Date of Use 2026-07-01

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron

Date of Use 2026-07-01

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