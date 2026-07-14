DST8070/80
Jednotka v žehlení
Výkon 3000 W
Kontinuálny výstup pary 110 g/min
Funkcia turbo s výstupom pary až 260 g
Záruka vyžehlenia bez spálenia
Jedno ideálne nastavenie pre všetky látky vhodné na žehlenie zaručí, že sa vám nič nespáli. Vďaka technológii OptimalTEMP táto žehlička zaručene nespáli žiadnu látku vhodnú na žehlenie a bezpečne vyžehlí všetko od džínsov, hodvábu, ľanu až po kašmír. Nestrácajte čas triedením oblečenia a nečakajte, kým sa vám žehlička zahreje alebo vychladne.
Plynule kĺzajte po záhyboch vášho oblečenia so superhladkou a šetrnou žehliacou plochou SteamGlide Elite. Superhladká žehliaca plocha SteamGlide Elite je trvácna, odolná voči poškriabaniu a ľahko sa čistí.
Zabezpečte si rýchle žehlenie bez námahy vďaka novej technológii snímača pohybu, ktorá automaticky uvoľní paru, keď žehličkou pohnete.
Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
Števka
14/07/2026
Slovensko
Rýchlo, kvalitne, bez námahy
Je super 👍, rýchlo, jednoducho a dobre vyžehlené všetky druhy materiálov ⬆️. Nemusí sa nastavovať teplota. Jediné mínus, že má veľkú "spotrebu" vody 😔
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron
Date of Use 2026-07-01
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron
Date of Use 2026-07-01