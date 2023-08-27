Prehľadávať výrazy

    Series 2300 LatteGo Automatický kávovar

    EP2333/40

    Vychutnajte si na jeden dotyk 4 druhy nápojov s dokonalou penou, vôňou a teplotou. Mliečny systém LatteGo automaticky pripraví hodvábne jemnú mliečnu penu do vašej kávy, má jednoduché nastavenie a vyčistíte ho už za 10 sekúnd*.

    Mliečny systém LatteGo umožňuje doposiaľ najrýchlejšie čistenie*

    • LatteGo mliečny systém
    • LatteGo
    • Biely chróm
    Vychutnajte si na jeden dotyk 4 druhy nápojov

    Vychutnajte si na jeden dotyk 4 druhy nápojov

    Vychutnajte si 4 druhy obľúbených káv, od klasického espressa, bežnej čiernej kávy, až po kapučíno s dokonalou penou, arómou a teplotou. K dispozícii máte aj horúcu vodu na čaj.

    Mliečny sys. LatteGo umožňuje najrýchlejšie čistenie: 2 diely, žiadna hadička

    Mliečny sys. LatteGo umožňuje najrýchlejšie čistenie: 2 diely, žiadna hadička

    Mliečny systém LatteGo umožňuje najrýchlejšie čistenie, pretože obsahuje len dve časti, žiadne hadičky a môžete ho vyčistiť za 10 sekúnd pod tečúcou vodou alebo v umývačke riadu. Spoločnosť Philips neponúka automatické čistenie, pretože by to vyžadovalo dodatočné čistenie.

    Až 5 000 šálok*** bez odstraňovania vodného kameňa vďaka filtru Aquaclean

    Až 5 000 šálok*** bez odstraňovania vodného kameňa vďaka filtru Aquaclean

    Výmenou filtra po tom, ako vás na to prístroj upozorní, budete môcť pripraviť až 5000 šálok*** bez toho, aby ste museli odstraňovať vodný kameň z prístroja, pričom si budete vychutnávať priezračnú a prečistenú vodu.

    Jednoduché pokyny a inšpirácia v aplikácii HomeID

    Jednoduché pokyny a inšpirácia v aplikácii HomeID

    Objavte všetko, čo potrebujete vedieť o vašom plnoautomatickom kávovare na espresso, a objavte svet neobmedzenej inšpirácie s receptami ako z kaviarne v aplikácii HomeID.

    Jednoduchý výber a prispôsobenie kávy

    Jednoduchý výber a prispôsobenie kávy

    Svoje obľúbené nápoje si jednoducho vyberte na modernom dotykovom displeji s farebnými ikonami. Prispôsobte si kávu pomocou funkcie My Coffee Choice: vyberte si požadovanú intenzitu kávy, objem a úroveň napenenia mlieka presne podľa vašej chuti.

    O 40 % tichší vďaka technológii SilentBrew**

    O 40 % tichší vďaka technológii SilentBrew**

    Naša patentovaná technológia SilentBrew stlmuje zvuky kávovarov, aby ste si mohli vychutnať prípravu aromatickej kávy ešte viac. Vďaka zvukovému tieneniu a tichému mletiu sú naše stroje o 40 % tichšie ako predchádzajúce modely a dodávajú sa spolu s certifikáciou Quiet Mark. 

    Obohatená chuť s naším odolným keramickým mlynčekom

    Obohatená chuť s naším odolným keramickým mlynčekom

    Odhaľte plnú chuť svojej kávy s naším odolným keramickým mlynčekom. Trvácny keramický mlynček má 12 stupňov nastavenia, od jemného až po hrubé mletie.

    Hodvábne jemná pena vďaka systému LatteGo pre rôzne druhy mlieka

    Hodvábne jemná pena vďaka systému LatteGo pre rôzne druhy mlieka

    Stlačením jediného tlačidla automaticky pripraví systém LatteGo hodvábne jemnú mliečnu penu do vašej kávy vďaka výkonnej technológii cyklónového penenia, a to aj s vaším obľúbeným alternatívnym rastlinným mliekom.

    Technické špecifikácie

    • Všeobecné špecifikácie

      Zdroj kávy
      Čerstvé zrná
      Zapojenie používateľa
      Dotyk na tlačidlo
      Typ výrobku
      Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
      Nápoje
      Espresso, káva, kapučíno, horúca voda
      Predprogramované nápoje
      3
      Počet porcií
      2
      Tlak
      15 barov
      Vstavaný mlynček
      Áno
      Nastavenia mlynčeka
      12
      Kapacita nádoby na zrná
      275 g
      Penenie mlieka
      Áno
      Príprava mlieka
      LatteGo
      Nádobka na mlieko
      0,26 l
      Objem nádoby na vodu
      1,8 l
      Profily
      Nie
      Primárny materiál
      Plast
      Sekundárny materiál
      Kov
      Technológia
      LatteGo
      Rozhranie
      Intuitívny dotykový displej
      Záruka
      2 roky
      Pripojiteľnosť
      Nie
      Diely umývateľné v umývačke riadu
      Áno

    • Technické špecifikácie

      Hodnotenie energetickej účinnosti
      Trieda A
      Výkon
      1500 W
      Napätie
      230 V
      Frekvencia
      50 Hz
      Počet v balení
      1

    • Bezpečnostná funkcia

      Časovač automatického vypínania
      Áno
      Bezpečnostná certifikácia
      Áno

    • Hmotnosť a rozmery

      Dĺžka výrobku
      433 mm
      Šírka výrobku
      246 mm
      Výška výrobku
      371 mm
      Hmotnosť výrobku
      8 kg
      Dĺžka balenia
      491,5 mm
      Šírka balenia
      287,5 mm
      Výška balenia
      487 mm
      Hmotnosť balenia
      10 – 12,5 kg

    • Kompatibilita

      Dodávané príslušenstvo 1
      Filter AquaClean
      Dodávané príslušenstvo 4
      LatteGo
      Súvisiace príslušenstvo 1
      • Tablety na odstraňovanie kávového oleja
      • Lyžica na dávkovanie
      • Prúžok na testovanie tvrdosti vody
      Súvisiace príslušenstvo 2
      Odstraňovač vodného kameňa z espresso kávovaru
      Súvisiace príslušenstvo 3
      Čistiaca kefka
      Súvisiace príslušenstvo 4
      Mazivo na skupinu súčiastok kávovaru Philips na prípravu kávy

    • Životnosť

      Manuál používateľa
      > 75 % recyklovaného papiera
      Balenie
      > 95% recyklovaných materiálov

    • Krajina pôvodu

      Vyrobené v
      Rumunsko

    • Energetická účinnosť

      Spotreba energie v pohotovostnom režime
      0,2 W
      Spotreba energie v režime vypnutia
      nie je k dispozícii
      Spotreba energie v pohotovostnom režime počas pripojenia
      nie je k dispozícii
      Doba pred automatickým prepnutím do pohotovostného režimu
      30 min
      Norma o meraniach
      EN 50564:2011

    • Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné svetové jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na espresso (2023).
    • *Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.

