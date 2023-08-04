Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu
Vychutnajte si na jeden dotyk 5 druhov teplých a posilňujúcich nápojov s dokonalou penou, vôňou a teplotou. S klasickým peničom mlieka si môžete jednoducho pripraviť husté napenené mlieko na kapučíno alebo horúce mlieko na horúcu čokoládu.
Séria 3300 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Jednoduchý výber a prispôsobenie kávy
5 druhov nápojov
Klasický penič mlieka
Čierna Panthera
Vychutnajte si bez námahy 5 druhov teplých a sviežich nápojov na jeden dotyk
Na jeden dotyk si môžete vychutnať obľúbené druhy káv, od klasického espressa, bežnej čiernej kávy, espressa lungo až po ľadovú kávu s dokonalou penou, arómou a teplotou. K dispozícii máte aj horúcu vodu na čaj. Náš jedinečný systém prípravy dokonale uvoľní chuť zo zŕn vďaka pomalšiemu prietoku a nižšej teplote. Pridajte si do nápoja kocky ľadu a vychutnajte si lahodnú ľadovú kávu bez zníženia intenzity kávy.
Jednoduchý výber a prispôsobenie kávy
Svoje obľúbené nápoje si jednoducho vyberte na modernom dotykovom displeji s farebnými ikonami. Prispôsobte si kávu pomocou funkcie My Coffee Choice: vyberte si požadovanú intenzitu kávy, objem a úroveň napenenia mlieka presne podľa vašej chuti.
Hodvábne jemná pena pre vaše kapučíno alebo horúcu čokoládu
Svoju obľúbenú kávu s mliekom si jednoducho pripravíte iba v 2 krokoch. Klasický penič mlieka pripraví husté napenené mlieko, do ktorého môžete pridať espresso a vychutnať si lahodné kapučíno. Môžete si pripraviť aj horúce mlieko do horúcej čokolády.
O 40 % tichší vďaka technológii SilentBrew**
Naša patentovaná technológia SilentBrew stlmuje zvuky kávovarov, aby ste si mohli vychutnať prípravu aromatickej kávy ešte viac. Vďaka zvukovému tieneniu a tichému mletiu sú naše stroje o 40 % tichšie ako predchádzajúce modely a dodávajú sa spolu s certifikáciou Quiet Mark.
Obohatená chuť s naším odolným keramickým mlynčekom
Odhaľte plnú chuť svojej kávy s naším odolným keramickým mlynčekom. Trvácny keramický mlynček má 12 stupňov nastavenia, od jemného až po hrubé mletie.
Nájdite inšpiráciu a podporu v našej aplikácii
Objavte vymoženosti svojho kávovaru a nové recepty na kávu v kaviarenskom štýle v našej aplikácii HomeID.
Až 5 000 šálok* bez odvápnenia vďaka filtru AquaClean
Výmenou filtra po tom, ako vás na to prístroj upozorní, budete môcť pripraviť až 5 000 šálok* bez toho, aby ste museli odstraňovať vodný kameň z vášho prístroja, pričom si budete vychutnávať priezračnú a prečistenú vodu.
Technické špecifikácie
Všeobecné špecifikácie
Zdroj kávy
Čerstvé zrná
Zapojenie používateľa
Dotyk na tlačidlo
Typ výrobku
Plnoautomatický kávovar
Nápoje
Espresso, káva, Espresso Lungo, ľadová káva, horúca voda
Predprogramované nápoje
4
Počet porcií
2
Tlak
15 barov
Vstavaný mlynček
Áno
Nastavenia mlynčeka
12
Kapacita nádoby na zrná
275 g
Penenie mlieka
Áno
Príprava mlieka
Klasický penič mlieka
Objem nádoby na vodu
1,8 l
Profily
Nie
Primárny materiál
Plast
Sekundárny materiál
Kov
Technológia
Silent Brew
Rozhranie
Intuitívny dotykový displej
Záruka
2 roky
Pripojiteľnosť
Nie
Diely umývateľné v umývačke riadu
Áno
Technické špecifikácie
Hodnotenie energetickej účinnosti
Trieda A
Výkon
1 500 W
Napätie
230 V
Frekvencia
50 Hz
Počet v balení
1
Bezpečnostná funkcia
Časovač automatického vypínania
Áno
Bezpečnostná certifikácia
Áno
Hmotnosť a rozmery
Dĺžka výrobku
433 mm
Šírka výrobku
246 mm
Výška výrobku
371 mm
Hmotnosť výrobku
7,5 kg
Dĺžka balenia
491,5 mm
Šírka balenia
287,5 mm
Výška balenia
487 mm
Hmotnosť balenia
10 –12,3 kg
Kompatibilita
Dodávané príslušenstvo 2
Lyžica na dávkovanie
Dodávané príslušenstvo 3
Prúžok na testovanie tvrdosti vody
Dodávané príslušenstvo 4
Filter AquaClean
Súvisiace príslušenstvo 1
Tablety na odstraňovanie kávového oleja
Súvisiace príslušenstvo 2
Odstraňovač vodného kameňa z espresso kávovaru
Súvisiace príslušenstvo 3
Čistiaca kefka
Súvisiace príslušenstvo 4
Mazivo na skupinu súčiastok kávovaru Philips na prípravu kávy
Životnosť
Manuál používateľa
> 75 % recyklovaného papiera
Balenie
> 95% recyklovaných materiálov
Krajina pôvodu
Vyrobené v
Rumunsko
Energetická účinnosť
Spotreba energie v pohotovostnom režime
0,2 W
Spotreba energie v režime vypnutia
nie je k dispozícii
Spotreba energie v pohotovostnom režime počas pripojenia
nie je k dispozícii
Doba pred automatickým prepnutím do pohotovostného režimu
