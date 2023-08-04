Späť v tempe? S Philips to pôjde hladko. Zľavy až 25 % Zobraziť
    Séria 3300 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

    EP3329/70

    Celkové hodnotenie / 5
    Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu

    Vychutnajte si na jeden dotyk 5 druhov teplých a posilňujúcich nápojov s dokonalou penou, vôňou a teplotou. S klasickým peničom mlieka si môžete jednoducho pripraviť husté napenené mlieko na kapučíno alebo horúce mlieko na horúcu čokoládu.

    Séria 3300 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

    Najjednoduchší spôsob, ako si vychutnať čerstvú zrnkovú kávu

    Jednoduchý výber a prispôsobenie kávy

    • 5 druhov nápojov
    • Klasický penič mlieka
    • Čierna Panthera
    Vychutnajte si bez námahy 5 druhov teplých a sviežich nápojov na jeden dotyk

    Vychutnajte si bez námahy 5 druhov teplých a sviežich nápojov na jeden dotyk

    Na jeden dotyk si môžete vychutnať obľúbené druhy káv, od klasického espressa, bežnej čiernej kávy, espressa lungo až po ľadovú kávu s dokonalou penou, arómou a teplotou. K dispozícii máte aj horúcu vodu na čaj. Náš jedinečný systém prípravy dokonale uvoľní chuť zo zŕn vďaka pomalšiemu prietoku a nižšej teplote. Pridajte si do nápoja kocky ľadu a vychutnajte si lahodnú ľadovú kávu bez zníženia intenzity kávy.

    Jednoduchý výber a prispôsobenie kávy

    Jednoduchý výber a prispôsobenie kávy

    Svoje obľúbené nápoje si jednoducho vyberte na modernom dotykovom displeji s farebnými ikonami. Prispôsobte si kávu pomocou funkcie My Coffee Choice: vyberte si požadovanú intenzitu kávy, objem a úroveň napenenia mlieka presne podľa vašej chuti.

    Hodvábne jemná pena pre vaše kapučíno alebo horúcu čokoládu

    Hodvábne jemná pena pre vaše kapučíno alebo horúcu čokoládu

    Svoju obľúbenú kávu s mliekom si jednoducho pripravíte iba v 2 krokoch. Klasický penič mlieka pripraví husté napenené mlieko, do ktorého môžete pridať espresso a vychutnať si lahodné kapučíno. Môžete si pripraviť aj horúce mlieko do horúcej čokolády.

    O 40 % tichší vďaka technológii SilentBrew**

    O 40 % tichší vďaka technológii SilentBrew**

    Naša patentovaná technológia SilentBrew stlmuje zvuky kávovarov, aby ste si mohli vychutnať prípravu aromatickej kávy ešte viac. Vďaka zvukovému tieneniu a tichému mletiu sú naše stroje o 40 % tichšie ako predchádzajúce modely a dodávajú sa spolu s certifikáciou Quiet Mark. 

    Obohatená chuť s naším odolným keramickým mlynčekom

    Obohatená chuť s naším odolným keramickým mlynčekom

    Odhaľte plnú chuť svojej kávy s naším odolným keramickým mlynčekom. Trvácny keramický mlynček má 12 stupňov nastavenia, od jemného až po hrubé mletie.

    Nájdite inšpiráciu a podporu v našej aplikácii

    Nájdite inšpiráciu a podporu v našej aplikácii

    Objavte vymoženosti svojho kávovaru a nové recepty na kávu v kaviarenskom štýle v našej aplikácii HomeID.

    Až 5 000 šálok* bez odvápnenia vďaka filtru AquaClean

    Až 5 000 šálok* bez odvápnenia vďaka filtru AquaClean

    Výmenou filtra po tom, ako vás na to prístroj upozorní, budete môcť pripraviť až 5 000 šálok* bez toho, aby ste museli odstraňovať vodný kameň z vášho prístroja, pričom si budete vychutnávať priezračnú a prečistenú vodu.

    Technické špecifikácie

    • Všeobecné špecifikácie

      Zdroj kávy
      Čerstvé zrná
      Zapojenie používateľa
      Dotyk na tlačidlo
      Typ výrobku
      Plnoautomatický kávovar
      Nápoje
      Espresso, káva, Espresso Lungo, ľadová káva, horúca voda
      Predprogramované nápoje
      4
      Počet porcií
      2
      Tlak
      15 barov
      Vstavaný mlynček
      Áno
      Nastavenia mlynčeka
      12
      Kapacita nádoby na zrná
      275 g
      Penenie mlieka
      Áno
      Príprava mlieka
      Klasický penič mlieka
      Objem nádoby na vodu
      1,8 l
      Profily
      Nie
      Primárny materiál
      Plast
      Sekundárny materiál
      Kov
      Technológia
      Silent Brew
      Rozhranie
      Intuitívny dotykový displej
      Záruka
      2 roky
      Pripojiteľnosť
      Nie
      Diely umývateľné v umývačke riadu
      Áno

    • Technické špecifikácie

      Hodnotenie energetickej účinnosti
      Trieda A
      Výkon
      1 500 W
      Napätie
      230 V
      Frekvencia
      50 Hz
      Počet v balení
      1

    • Bezpečnostná funkcia

      Časovač automatického vypínania
      Áno
      Bezpečnostná certifikácia
      Áno

    • Hmotnosť a rozmery

      Dĺžka výrobku
      433 mm
      Šírka výrobku
      246 mm
      Výška výrobku
      371 mm
      Hmotnosť výrobku
      7,5 kg
      Dĺžka balenia
      491,5 mm
      Šírka balenia
      287,5 mm
      Výška balenia
      487 mm
      Hmotnosť balenia
      10 –12,3 kg

    • Kompatibilita

      Dodávané príslušenstvo 2
      Lyžica na dávkovanie
      Dodávané príslušenstvo 3
      Prúžok na testovanie tvrdosti vody
      Dodávané príslušenstvo 4
      Filter AquaClean
      Súvisiace príslušenstvo 1
      Tablety na odstraňovanie kávového oleja
      Súvisiace príslušenstvo 2
      Odstraňovač vodného kameňa z espresso kávovaru
      Súvisiace príslušenstvo 3
      Čistiaca kefka
      Súvisiace príslušenstvo 4
      Mazivo na skupinu súčiastok kávovaru Philips na prípravu kávy

    • Životnosť

      Manuál používateľa
      > 75 % recyklovaného papiera
      Balenie
      > 95% recyklovaných materiálov

    • Krajina pôvodu

      Vyrobené v
      Rumunsko

    • Energetická účinnosť

      Spotreba energie v pohotovostnom režime
      0,2 W
      Spotreba energie v režime vypnutia
      nie je k dispozícii
      Spotreba energie v pohotovostnom režime počas pripojenia
      nie je k dispozícii
      Doba pred automatickým prepnutím do pohotovostného režimu
      30 min
      Norma o meraniach
      EN 50564:2011

    Získajte podporu pre tento produkt

    Nájdite tipy k produktom, časté otázky, používateľské príručky a informácie o bezpečnosti a zhode.

    Odporúčané produkty

    Aktuálne prezerané produkty

    Hodnotenie

    Staňte sa prvým, kto zrecenzuje túto položku

    • Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné svetové jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na espresso (2023).

